Под ударом ГУР Ростелеком и Лукойл: СМИ узнали детали масштабной кибератаки

Главное:
- DDoS-атака началась 7 сентября на российскую сетевую инфраструктуру
- Ущерб от операции составляет миллионы долларов
Масштабная DDoS-атака началась 7 сентября на российскую сетевую инфраструктуру, связанную с обработкой онлайн-платежей за топливо.
Как передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в украинской разведке, киберспециалисты ГУР МО Украины таким образом отметили День военной разведки, нанеся удар по ряду ключевых российских IT-сервисов.
Под атаку попала, в частности, система "Передовые платёжные системы", которая обеспечивает работу топливных карт (включая "Роспетрол"), а также серверы "Ростелекома" и "Лукойла".
Предварительно, экономический ущерб от операции составил от 1 до 3 миллионов долларов.
Также был выведен из строя телеком-оператор "К-Корп", предоставляющий услуги российской оборонной компании "Концерн Калашникова". В ходе атаки были выведены из строя более 700 коммутаторов и 13 серверов в двух дата-центрах — деятельность компании была полностью парализована.
Кроме того, на десятках российских сайтов появилось поздравление с Днём военной разведки Украины.
По словам источников, операции против российских IT-структур, поддерживающих войну, будут продолжаться до полного освобождения оккупированных территорий и наказания агрессора.
Сроки завершения войны: что говорят в ГУР
Завершение войны в Украине до конца 2026 года возможно только при стечении множества факторов, заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. По его словам, ключевыми условиями являются усиление санкций и экономического давления на Россию, увеличение объёмов военной и финансовой помощи Украине от международных партнёров, а также более твёрдая и активная позиция союзников на внешнеполитической арене.
Хакерские атаки - новости по теме
Ранее сообщалось о том, что украинские хакеры остановили работу всех банков РФ. Украинские киберспециалисты осуществили масштабную DoS атаку на всю банковскую систему России.
Напомним, ранее в работе мобильного оператора Киевстар произошел масштабный сбой. Абоненты заявляли об отсутствии сети. "Лег" даже официальный сайт компании Киевстар. Проблемы с работой мобильного оператора наблюдались по всей стране и продолжались несколько дней.
Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун заявил, что хакерская атака на компанию Киевстар выгодна стране-агрессору России.
Больше новостей:
- Хакеры взломали центральные телеканалы РФ и показали правду о войне в Украине
- Российские хакеры пытались взломать украинский телемарафон: их поймали на горячем
- Монобанк атаковали хакеры: что известно
Об источнике: ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред