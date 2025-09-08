Укр
Россия ударила по Кабмину не "Шахедом": в Defense Express раскрыли детали атаки

Юрий Берендий
8 сентября 2025, 15:16
По зданию Кабмина попал не дрон-камикадзе, а крылатая ракета комплекса "Искандер", боевая часть которой не сдетонировала, указывают в Defense Express.
Раскрыто, чем на самом деле россияне атаковали Кабмин

О чем говорится в материале Defense Express:

  • Россияне атаковали здание Кабмина ракетой "Искандер"
  • Боевая часть ракеты не взорвалась
  • Пожар начался из-за возгорания топлива

Во время ночной массированной атаки 7 сентября в здание Кабинета Министров Украины попал не дрон-камикадзе "Шахед", а крылатая ракета 9М727 из комплекса "Искандер". Об этом сообщает аналитическое издание Defense Express со ссылкой на анализ обломков, который удалось получить из неназванных источников.

Отмечается, боевая часть ракеты не взорвалась, а пожар на верхних этажах здания возник из-за возгорания топлива из баков ракеты.

По данным Командования Воздушных сил, в этой атаке Россия применила девять крылатых ракет "Искандер", четыре из которых удалось сбить, а также выпустила 810 беспилотников различных типов, из которых 747 были обезврежены. Кроме того, противник атаковал четырьмя баллистическими ракетами, которые не были перехвачены.

"Крылатая ракета 9М727, является одной из трех, предназначенная для ОТРК "Искандер", вместе с 9М728, 9М729 и порой обозначается просто как "Искандер-К" или Р-500. Как считается, она является вариацией 3М-14 "Калибр" для наземного пуска. Она активно используется врагом для ударов по украинским городам", - говорится в сообщении.

Известно, что "Искандер" уже использовался Россией для ударов по гражданским объектам, в частности по драмтеатру в Чернигове в 2023 году. Как и во многих других образцах российского вооружения, в этой ракете применяются западные микроэлектронные компоненты гражданского назначения, в частности китайского производства.

"В случае штатного срабатывания боевой части ракеты, а ее масса составляет около 450 кг, последствия этого удара были бы значительно большими", - резюмируют аналитики.

Искандер инфографика
/ Инфографика: Главред

Чем показателен российский удар по Кабмину - мнение эксперта

Как писал Главред, авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что российский удар по правительственному кварталу, в частности поражение здания Кабмина, имеет показательный характер.

Криволап подчеркнул, что попадание в крышу Кабмина стало показательным и одновременно выявило серьезные проблемы в работе системы противовоздушной обороны. Он добавил, что это событие свидетельствует о наличии более глубоких системных недостатков.

"Потому что действительно, этот квартал наиболее защищен из всех кварталов, которые есть в Киеве, и вообще - на территории Украины", - отметил он в эфире телеканала Киев24.

Удар по Кабмину 7 сентября - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 7 сентября Россия снова осуществила массированный обстрел Украины. Под ударами оказались Киев, Кривой Рог, Днепр, Кременчуг и Одесса. Впервые с начала полномасштабной войны вражеская атака повредила здание Кабинета Министров.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пострадали крыша и верхние этажи правительственного здания, она также обнародовала видео с места происшествия.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести вторую волну санкций против России в ответ на действия страны-агрессора.

Об источнике: Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.

война в Украине Кабмин Искандер ракетный удар
