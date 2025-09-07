Что показал российский удар по Кабмину - украинцев предупредили о новой опасности

Авиационный эксперт заявил, что удар России по Кабмину продемонстрировал проблемы в ПВО, тогда как Кремль планирует массово наращивать производство БпЛА.

Что показал российский удар по Кабмину / Коллаж Главред, фото: alerts in ua, ГСЧС Киева

О чем сказал Криволап:

Удар РФ по правительственному кварталу стал показательным

Россияне хотят нарастить производство Шахедов до 6 тысяч в месяц до конца года

Российский удар по правительственному кварталу и поражение здания Кабмина является достаточно показательным. Россия планирует и в дальнейшем наращивать производство ударных БпЛА для атак по Украине. Об этом в эфире телеканала Киев24 рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

Чем показателен удар РФ по Кабмину

Криволап отметил, что удар по крыше Кабмина был показательным и продемонстрировал проблемы в функционировании системы противовоздушной обороны.

"Потому что действительно, этот квартал наиболее защищен из всех кварталов, которые есть в Киеве, и вообще - на территории Украины", - отметил он.

Криволап отметил, что событие свидетельствует о наличии серьезных проблем.

Угроза для украинцев растет

Он также отметил, что Россия намерена до конца октября наладить производство до 4 тысяч дронов Шахед ежемесячно, а до конца года - увеличить объемы до 6 тысяч.

Какова особенность российской атаки по Украине 7 сентября

Как писал Главред, в ночь на 7 сентября российские войска совершили массированную атаку по Украине. По территории Украины РФ запустила одновременно ракеты и ударные беспилотники. Дроны заходили с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси. Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Да, и на этот раз было зафиксировано на Белорусском направлении несколько Шахедов, срезали путь себе, так сказать, через белорусскую территорию", - отметил он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов координировать действия с европейскими партнерами для введения новых санкций против стран, которые закупают российскую нефть. Отвечая на вопрос после массированной атаки РФ, он подчеркнул, что Запад может совместно работать над тем, чтобы "обвалить" экономику России.

В то же время российские войска впервые с начала полномасштабного вторжения нанесли прицельный удар по зданию Кабинета Министров Украины. Премьер-министр Юлия Свириденко обнародовала видео с последствиями атаки.

В ночь на 7 сентября 2025 года Россия осуществила самый масштабный за все время войны комбинированный удар, выпустив более 800 дронов и ракет. Кроме того, зафиксированы удары по жилым районам. Главред собрал реакцию мировых лидеров на эту атаку.

О персоне: Константин Криволап Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

