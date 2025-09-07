"Гарантия безопасности для РФ": Кадыров назвал условие окончания войны в Украине

Глава Чечни заявил, что "цели СВО" еще не были достигнуты.

Кадыров назвал условие завершения войны / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Фото: 17 отдельная танковая Криворожская бригада им. Константина Пестушко

Что сказал Кадыров:

"Войну в Украине заканчивать еще нельзя"

"Украина должна стать регионом или округом России"

России сейчас невыгодно прекращать боевые действия. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью "РИА Новости". Он утверждает, что "цели СВО" еще не были достигнуты.

"Я вообще не сторонник остановки боевых действий при нынешнем положении дел в зоне. Считаю, что прекращать боевые действия сейчас нам не выгодно... Цели и задачи СВО взяты не с потолка - это гарантия безопасности всей нашей страны", - сказал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что мир возможен лишь при условии, если "Украина станет регионом РФ". Если этого не произойдет, то России якобы будет угрожать опасность.

"Мир на наших границах возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России", - выдал Кадыров.

Завершение войны в Украине - мнение эксперта

Война в Украине может продолжаться еще 3-4 года. Об этом во время чата на Главреде заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан. Он добавил, что любая война делится на несколько периодов, которые укладываются в определенные временные рамки. Сперва будет освобождение Крыма, потом будет продолжаться работа над освобождением сухопутного коридора.

"Допустим, 2026 год будет годом освобождения Крыма (или сухопутного коридора), 2027-й - годом освобождения сухопутного коридора (или Крыма)... Если бы 1 июля 2025 года началась освободительная операция (а, кстати, она началась - ударами по Крыму и постоянным уничтожением ПВО противника на полуострове), отсчитайте три-четыре года. Не раньше. Так что в этом случае война действительно может закончиться примерно в 2028-2029 годах", - подытожил он.

Последние новости о Кадырове

У Рамзана Кадырова есть 14 детей от разных женщин, однако заметную роль в его планах на будущее играют только двое - 26-летняя Айшат и 17-летний Адам. По информации "Новой газеты. Европа", именно на Адама, которого в Чечне называют "молодым двойником Рамзана", Кадыров возлагает основные надежды по передаче власти.

Как писал Главред, состояние здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова ухудшается, что активизировало процессы, связанные с возможной сменой власти в регионе. Кадыров, по данным СМИ, уже определился со своим преемником и начал процесс передачи власти в республике и подготовки "иммунитета" от Кремля.

Недавно появилась информация о том, что Кадыров просит уволить его с должности. Когда сотрудники медиа спросили у него, что он может ответить на слухи о его возможной отставке, он сказал, что сам хочет покинуть пост.

Кто такой Рамзан Кадыров Младший сын Ахмата Кадырова, президента Чечни, погибшего в результате теракта в 2004 году. В 1996 году стал помощником и личным охранником своего отца, который в те годы был муфтием Чечни и сторонником ее независимости. По собственному свидетельству Рамзана Кадырова, первого россиянина он убил в 16 лет. Когда же Кадыров-старший перешел на сторону федеральной власти и был назначен главой временной администрации Чечни, Рамзан стал начальником президентской службы безопасности. Позже участвовал в операциях по ликвидации чеченских повстанцев. Назначен президентом Чечни в 2007 году. Кадырова неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека во время его правления в Чечне. В 2022 году СБУ объявила Кадырова в розыск, как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования, пишет Википедия.

