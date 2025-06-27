Свадьбу переносили из-за Путина: сын больного Кадырова женится

Информацию о свадьбе сына Кадырова подтвердила и его сестра.

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Переносили из-за Путина: сын больного Кадырова женится / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Свадьбу пришлось переносить

Для события выбрали важную дату

В Чечне 27 июня отмечают официальную свадьбу 17-летнего сына Рамзана Кадырова - Адама Кадырова.

По информации СМИ, мероприятие проходит в первый день месяца Мухаррама (мусульманский Новый год в этом году наступил 26 июня). Приглашения на церемонию получили, в том числе и высокопоставленные представители из стран Ближнего Востока.

видео дня

Подготовка к церемонии Адама Кадыров началась несколько месяцев назад и по замыслу чеченских властей, свадьба третьего сына Кадырова должна была стать грандиозным событием, в том числе и в политическом плане.

Информацию о свадьбе сына Кадырова подтвердила и его сестра.

Публикация дочери Кадырова в соцсетях / Фото: скриншот

Однако дата свадьбы переносилась как минимум один раз - первую очередь это связано попытками главы Чечни добиться для своего третьего сына встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как Адам Кадыров стал мэмом

Адаму Кадырову стали вручать награды, после того как он избил в следственном изоляторе обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Видеозапись избиения опубликовал Рамзан Кадыров, заявив, что сын "правильно сделал".

Сначала Адаму Кадырова присвоили звание Героя Чечни, объявили его героем всех мусульман, потом ему вручили ордена "За заслуги перед Карачаево-Черкесией", "За заслуги перед Уммой" I степени, "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "Дуслык" (второй по значимости орден Татарстана). Вместе с двумя братьями Адам Кадыров получил высший орден парламента Чечни "Даймехкан Сий".

В начале ноября прошлого года стало известно, что Адам Кадыров назначен на должность руководителя службы безопасности главы Чечни.

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