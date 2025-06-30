С золотым пистолетом и мега-дорогими часами: сын Кадырова отгулял свадьбу

Стало известно о свадьбе Адама Кадырова / Коллаж: Главред, фото: Insider, скриншот

Важное:

На свадьбе сына Кадырова запечатлели в дорогих аксессуарах

У Адама Кадырова заметили элитные часы за миллионы долларов

Адам Кадыров, 17-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова, прибыл на свою свадьбу 28 июня за рулем эксклюзивного Mercedes-Benz G-Class.

Как выяснили журналисты The Insider и проекта All Exclusive, речь идет об ограниченной серии внедорожников, выпущенной в количестве всего 460 экземпляров.

видео дня

Отмечается, что авто представлено в трех цветовых вариантах — на кадрах со свадьбы Адам был за рулем зелёной версии.

Этот автомобиль официально дебютировал 16 апреля 2025 года. Его базовая цена в Германии составляет почти 190 тысяч долларов. При этом, как напоминает The Insider, с марта 2022 года в Евросоюзе действует запрет на поставку в Россию автомобилей, чья стоимость превышает 50 тысяч евро.

На свадьбе его запечатлели в дорогих аксессуарах: в руках у сына Кадырова был золотой пистолет На одном из видео, можно увидеть, как 17-летний сын главы Чечни сидит за рулем роскошной машины и держит в руках золотой пистолет. Через некоторое время он начинает стрелять из оружия в воздух.

/ Chtddd

Кроме того, на запястье Адама Кадырова заметили элитные часы, напоминающие модель Jacob & Co. Billionaire Ashoka. По информации с сайта производителя, существует лишь несколько экземпляров этих часов, выпущенных ограниченной серией. В 2023 году компания Ashoka создала всего 18 таких часов, минимальная стоимость которых начиналась от 2 миллионов долларов.

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Стоимость подобных моделей часов варьируется от 3 до 20 миллионов долларов в зависимости от набора бриллиантов и драгоценных камней. В данном случае для расчета использована усреднённая сумма — около 7 миллионов долларов, говорят в ФБК.

Что известно о семье Кадырова

У Рамзана Кадырова есть 14 детей от разных женщин, однако заметную роль в его планах на будущее играют только двое - 26-летняя Айшат и 17-летний Адам. По информации "Новой газеты. Европа", именно на Адама, которого в Чечне называют "молодым двойником Рамзана", Кадыров возлагает основные надежды по передаче власти.

Как писал Главред, состояние здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова ухудшается, что активизировало процессы, связанные с возможной сменой власти в регионе. Кадыров, по данным СМИ, уже определился со своим преемником и начал процесс передачи власти в республике и подготовки "иммунитета" от Кремля.

Недавно появилась информация о том, что Кадыров просит уволить его с должности. Когда сотрудники медиа спросили у него, что он может ответить на слухи о его возможной отставке, он сказал, что сам хочет покинуть пост.

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Кто такой Рамзан Кадыров Младший сын Ахмата Кадырова, президента Чечни, погибшего в результате теракта в 2004 году. В 1996 году стал помощником и личным телохранителем своего отца, который в те годы был муфтием Чечни и сторонником ее независимости. По собственному свидетельству Рамзана Кадырова, первого россиянина он убил в 16 лет. Когда же Кадыров-старший перешел на сторону федеральных властей и был назначен главой временной администрации Чечни, Рамзан стал начальником президентской службы безопасности. Позднее участвовал в операциях по ликвидации чеченских повстанцев. Назначен президентом Чечни в 2007 году. Кадырова неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека во время его правления в Чечне. В 2022 году СБУ объявила Кадырова в розыск, как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования, пишет Википедия.

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