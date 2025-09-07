Стратегический объект взлетел на воздух: детали мощных "прилетов" на Брянщине

Пораженный объект РФ имеет стратегическое значение для транспортировки нефтепродуктов, сообщил "Мадяр".

Нанесен удар по важному объекту РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, neftegaz.ru

Главное:

Поражена линейная производственно-диспетчерская станция в Брянской области

Объект имеет стратегическое значение для транспортировки нефтепродуктов

Командир Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди (позывной "Мадяр") сообщил подробности ночных ударов по энергетическим объектам страны-агрессора РФ.

По его данным, в результате атаки была поражена линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) в населенном пункте Найтоповичи Брянской области.

Украинский командир уточнил, что под атаку попала ЛПДС "8-Н" компании Транснефть в ночь с 6 на 7 сентября.

"Недобрый вечер, мы из Украины", - написал он.

"Мадяр" отметил, что удар по энергетическим объектам РФ нанесен подразделениями 14-го полка Сил беспилотных систем.

"Объект имеет стратегическое значение для транспортировки нефтепродуктов из белорусских НПЗ в РФ (в том числе из Мозырского и Новополоцкого НПЗ)", - добавил Бровди.

Реакция Будапешта

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на новый удар по энергетическим мощностях РФ.

"Ночная атака на энергетическую инфраструктуру России не влияет ни на нефтепровод "Дружба", ни на поставки нефти в Венгрию", - написал он.

Удары вглубь РФ: мнение эксперта

Эксперт в области политики и экономики Тарас Загородний прокомментировал, по каким объектам на территории России Украина может наносить дальнобойные удары. В интервью он отметил, что поражение стратегического газового узла, известного как "ямальский крест", возможно лишь при наличии соответствующего ракетного потенциала, поскольку такие объекты в РФ тщательно охраняются. По мнению Загороднего, в перспективе угроза удара по подобной критической инфраструктуре может стать значимым рычагом давления на российское руководство.

Ранее в Кабмине объяснили, почему Украина не остановит транзит нефти из РФ. Остановка транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" может привести к нарушению международных обязательств Украины.

Напомним, что Еврокомиссия не видит оснований для беспокойства из-за остановки транзита нефти в Венгрию и Словакию после санкций против "Лукойл".

Как сообщал Главред, венгерская компания Mol Nyrt заключила соглашение для бесперебойной поставки российской нефти. С 9 сентября Mol берет на себя доставку нефти на белорусско-украинской границе, заменив Россию как поставщика.

О персоне: "Мадяр" Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадяр") — украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины). До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известный проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт". С января 2024 подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление, для усиления Волчанского соединения.

