'Точка': Шмыгаль объяснил, почему Украина не остановит транзит нефти из РФ

Остановка транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" может привести к нарушению международных обязательств Украины, заявил Денис Шмыгаль.

https://glavred.info/ukraine/tochka-shmygal-obyasnil-pochemu-ukraina-ne-ostanovit-tranzit-nefti-iz-rf-10629449.html Ссылка скопирована

Украина не может остановить транзит нефти РФ в ЕС / Коллаж: Главред, фото: Укртрансгаз, t.me/Denys_Smyhal

Ключевые тезисы Шмыгаля:

Транзит нефти по территории Украины осуществляется в соответствии с международными договорами

Украина может подвергнуться значительным финансовым санкциям в случае прекращения транзита

Правительство Украины работает над прекращением торговли с РФ

Транзит нефти через Украину регулируется положениями Энергетической хартии и соглашения об ассоциации с ЕС. Украина рискует подвергнуться значительным финансовым санкциям в случае прекращения транзита российской нефти через свою территорию. Обэтом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде, пишет "Интерфакс-Украина".

Шмыгаль рассказал, что транзит российской нефти через Украину регулируется положениями Энергетической хартии, соглашения об ассоциации с ЕС, а также условиями шестого пакета санкций ЕС. Премьер-министр пояснил, что в рамках этих положений предусмотрено исключение для Венгрии и Словакии, что позволяет им закупать российскую нефть для своих нефтеперерабатывающих заводов и поставлять через трубопроводы.

видео дня

"Соответственно, остановка транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" будет прямым нарушением Украиной договора к Энергетической хартии и соглашения об ассоциации с ЕС... При этом нарушение Украиной своих международных обязательств по безопасности транзита может быть использовано как достаточное основание для привлечения Украины к ответственности за прекращение надежного и бесперебойного транзита нефти, в частности со стороны Венгрии, Словакии и Чехии, и вероятным выставлением соответствующих финансовых требований", - отметил Шмыгаль.

По его словам, страны, которые зависят от поставок, в частности Венгрия, Словакия и Чехия, могут инициировать международный арбитраж. Поэтому существует риск значительных финансовых санкций против Украины.

Также Шмыгаль отметил, что правительство прилагает максимум усилий для прекращения торговли полезными ископаемыми с Россией.

"Лично моя позиция - прекратить торговлю любой российской молекулой. Точка. И она неоднократно была фиксирована. Это политическая позиция президента и правительства нашего государства", - заявил он.

Транзит российской нефти через Украину - новости по теме

Напомним, Украина призывает Словакию отказаться от российской нефти, аргументируя это энергетической безопасностью, и ожидает взаимовыгодного решения. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что транзит сохранялся при условии поиска альтернативных поставок.

Также Еврокомиссия не видит оснований для беспокойства из-за остановки транзита нефти в Венгрию и Словакию после санкций против "Лукойл". По словам вице-президента Валдиса Домбровскиса, поставки по нефтепроводу "Дружба" продолжаются бесперебойно, а "Лукойл" не является владельцем транзитной системы.

Как сообщал Главред, венгерская компания Mol Nyrt заключила соглашение для бесперебойной поставки российской нефти через трубопровод "Дружба", проходящий через Украину. С 9 сентября Mol берет на себя доставку нефти на белорусско-украинской границе, заменив Россию как поставщика.

Читайте также:

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на должность главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был главой Ивано-Франковской областной администрации. До Государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова - ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред