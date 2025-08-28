Укр
Венгрия запретила въезд командующему СБС - ответ "Мадяра" и реакция Зеленского

Руслана Заклинская
28 августа 2025, 17:39
Министр иностранных дел Венгрии объявил запрет на въезд в Венгрию и Шенгенскую зону командующему Сил беспилотных систем Украины.
Венгрия запретила въезд командующему СБС - ответ 'Мадяра' и реакция Зеленского
Роберт "Мадьяр" Бровди отреагировал на запрет въезда в Венгрию / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Главное:

  • Роберту "Мадяру" Бровди запретили въезд в Венгрию и Шенгенскую зону
  • Президент Зеленский назвал решение возмутительным
  • Бровди ответил, что санкции - "странный юмор " Будапешта и венгерские власти причастны к приумножению "кровавых денег"

Венгрия запретила въезд командующему Сил беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди с позывным "Мадяр", который является этническим венгром. Причиной запрета является атака на нефтепровод "Дружба". Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

В своем видеообращении Сийярто назвал удары украинских дронов по нефтепроводу "Дружба" "нападением на суверенитет Венгрии". Именно поэтому, по его словам, командиру украинского военного подразделения запрещен въезд не только в Венгрию, но и во все страны Шенгенской зоны.

"Этому украинскому гражданину не будет разрешено въезжать в Венгрию и Шенгенскую зону в течение ближайших лет. Мы продолжим защищать национальные интересы, будем защищать безопасность энергоснабжения и суверенитет. Каждый, кто атакует нашу энергетическую безопасность или наш суверенитет, должен ожидать последствий", - сказал Сийярто.

Ответ Роберта Бровди

Роберт Бровди родом из Закарпатской области и имеет венгерское происхождение. Сам "Мадяр" в Telegram назвал запрет "странным юмором Будапешта" и заявил, что венгерские обвинения об угрозе суверенитету страны - это популизм.

"Запихните в ... (неценз. - Главред), господин "танцор на костях", ваши санкции и ограничения на посещение Венгрии. Я - украинец, и прибуду на Родину моего отца уже после вас. Настоящих Мадяров в Венгрии хватает, и когда-то вы им надоедите (неценз. - Главред)", - заявил Бровди.

"Мадяр" также высмеял угрозы о запрете въезда в Шенгенскую зону и подчеркнул, что глава МИД Венгрии Петера Сийярто "защищает не суверенитет Венгрии, а собственные карманы, наполненные подсанкционным дешевым сырьем", которое покупают в РФ.

"Вы причастны к приумножению кровавых денег, летящих наизнанку ракетами и шахедами по мирным городам Украины и только сегодня, 28 августа 2025 года, убили десятки украинцев в Киеве. Ваши конечности - по локоть в украинской крови. И мы это будем помнить", - подчеркнул "Мадяр".

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на действия венгерских властей. Он подчеркнул, что такое решение может вызвать только возмущение, ведь речь идет об украинском военном командире, который является этническим венгром и гражданином Украины и защищает свое государство от российской агрессии.

"Сейчас, когда наши люди ликвидируют последствия одной из самых масштабных российских террористических атак, мы видим очередную попытку венгерских чиновников выставить черное белым и переложить на Украину вину за продолжающуюся войну", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что Украина положительно восприняла все предложения о прекращении огня и дипломатии, тогда как Россия их отвергла. Глава государства также отметил, что Украина до сих пор не получила от Венгрии никакого сочувствия и справедливой реакции.

"Только за одну эту ночь и только в Киеве российские дроны и ракеты унесли жизни 17 человек, и среди них четыре ребенка. Впрочем, ежедневно из Венгрии звучат новые обвинения в адрес Украины. Венгерские чиновники дошли до того, что пытаются дискриминировать представителей венгерской общины в Украине за их участие в защите нашего государства и людей", - подчеркнул он.

Президент поручил Министерству иностранных дел Украины выяснить все обстоятельства и реагировать соответственно.

нефтепровод
Нефтепровод "Дружба" / Инфографика: Главред

Как удары по "Дружбе" влияют на РФ

По словам эксперта по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаила Гончара, хотя удары по магистрали ощутимо влияют на работу отдельных участков и снижают эффективность транспортных потоков, они не станут критическими для российских доходов от экспорта нефти.

Ситуация сегодня отличается от начала 2000-х годов, когда "Дружба" была ключевым каналом экспорта для России. Гончар отметил, что сейчас страна имеет другие маршруты и альтернативные каналы поставки нефти, поэтому полная экономическая блокада из-за повреждения этой магистрали маловероятна.

"В любом случае это для России очень чувствительно. Но чтобы стало по-настоящему критично - нужно было бы разнести в пух и прах их главные экспортные терминалы: в Приморске, в Усть-Луге и Новороссийске. Вот тогда был бы настоящий "гаплик", - подчеркнул эксперт в комментарии Главреду.

Удар по нефтепроводу "Дружба" - новости по теме

Напомним, в ночь на 18 августа украинские военные атаковали нефтеперекачивающую станцию "Никольское" в Тамбовской области РФ. Удар остановил перекачку нефти по магистральному трубопроводу "Дружба".

Премьер Венгрии Виктор Орбан обратился к Дональду Трампу после удара ВСУ по нефтепроводу "Дружба". Он назвал атаку "недружественным жестом". В ответ Трамп заявил, что разъярен услышанным, и назвал Орбана "большим другом".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал остановку "Дружбы" угрозой энергетической безопасности страны и, по его мнению, является попыткой втянуть Будапешт в войну.

Зеленский во время пресс-конференции с премьером Канады заявил, что существование нефтепровода "Дружба" зависит от позиции Будапешта. В ответ министр иностранных дел Венгрии Сийярто обвинил президента Украины в угрозах и призвал прекратить атаки на энергетическую безопасность страны.

Как сообщал Главред, впоследствии и Орбан обвинил Владимира Зеленского в "угрозах" и заявил, что его слова будут иметь последствия для Украины. Он связал остановку работы нефтепровода "Дружба" с позицией Будапешта относительно вступления Украины в ЕС, подчеркнув, что Киев "не сможет попасть в Евросоюз путем шантажа и угроз".

О персоне: Петер Сийярто

Петер Сийярто - венгерский консервативный политик, Министр иностранных дел и внешней торговли с 23 сентября 2014 года, имеет степень магистра в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002, пишет Википедия.

Как и Орбан, Сийярто распространяет евроскептицизм а также российскую пропаганду в вопросах относительно Украины и Грузии.

Венгрия Владимир Зеленский новости Украины новости Венгрии Силы беспилотных систем
