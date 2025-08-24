Укр
В Венгрии возмущены заявлением Зеленского в День Независимости: в чем причина

Марина Фурман
24 августа 2025, 22:09
В Будапеште призвали Зеленского перестать "угрожать Венгрии".
Зеленский, Сийярто
Глава МИД Венгрии возмутился из-за заявления Зеленского / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • Зеленский в Киеве заявил, что будущее "Дружбы" зависит от позиции Венгрии
  • Сийярто обвинил Зеленского в угрозах в День Независимости

Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина всегда поддерживала дружбу с Венгрией. А теперь существование "Дружбы" зависит от позиции официального Будапешта. В ответ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил украинского лидера в угрозах.

Сийярто написал в сети X, что Зеленский якобы использовал национальный праздник Украины, чтобы угрожать Венгрии.

видео дня

"Мы решительно отвергаем запугивания со стороны президента Украины... В последние дни Украина осуществила серьезные атаки на наше энергоснабжение. Атака на энергетическую безопасность - это атака на суверенитет", - пишет Сийярто.

Он призвал украинского лидера "прекратить угрожать Венгрии" и прекратить "безрассудные нападения на венгерскую энергетическую безопасность".

нефтепровод
Нефтепровод "Дружба" / Инфографика: Главред

Как атаки на нефтепровод "Дружба" отразятся на России

Эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" в комментарии для Главреда отметил, что удары по нефтепроводу не станут критическими для России с точки зрения получения доходов. Ведь российский экспорт нефти сейчас - это уже не та ситуация, что в начале 2000-х, когда система "Дружба" была основным экспортным каналом, но все равно будет ощутимо.

"В любом случае это для России очень чувствительно. Но чтобы стало по-настоящему критично - нужно было бы разнести в пух и прах их главные экспортные терминалы: в Приморске, в Усть-Луге и Новороссийске. Вот тогда был бы настоящий "гаплык", - сказал Гончар.

Атаки на нефтепровод "Дружба" - что известно

Как сообщал Главред, 17 августа спутниковые снимки высокого разрешения показали уничтожение двух насосных станций нефтепровода "Дружба" на территории производственно-диспетчерской станции "Унеча" в Брянской области.

18 августа в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что украинские военные также ударили по нефтеперекачивающей станции "Никольское", расположенной в Тамбовской области страны-агрессора России. В результате полностью остановилась перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".

Позже дроны ВСУ снова атаковали нефтеперекачивающую станцию, что повлекло остановку поставок нефти в Венгрию и резкую реакцию венгерского министра.

Читайте также:

О персоне: Петер Сийярто

Петер Сийярто - венгерский консервативный политик, Министр иностранных дел и внешней торговли с 23 сентября 2014 года, имеет степень магистра в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002, пишет Википедия.

Как и Орбан, Сийярто распространяет евроскептицизм а также российскую пропаганду в вопросах относительно Украины и Грузии.

Венгрия Владимир Зеленский Петер Сийярто нефтепровод "Дружба"
