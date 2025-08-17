Экспорт нефти под угрозой: новые подробности удара по нефтепроводу 'Дружба'

Местные власти сообщают об использовании HIMARS и дронов во время массированного удара.

Новые спутниковые снимки высокого разрешения показали уничтожение двух насосных станций нефтепровода "Дружба" на территории производственно-диспетчерской станции "Унеча" в Брянской области. Об этом сообщает Militarnyi со ссылкой на Telegram-канал Dnipro Osint Гарбуз.

По данным изображений, в результате украинской атаки и пожара были разрушены две насосные станции, небольшое техническое помещение и технологическое оборудование рядом.

Станция принадлежит государственному холдингу "Транснефть", отвечающему за обслуживание и транспортировку нефти и нефтепродуктов по территории РФ и за границу. Мощность станции составляет 60 миллионов тонн нефти в год.

Значение станции "Унеча"

"Унеча" имеет ключевое значение для транспортировки российской нефти в порт Усть-Луга, а также для обеспечения нефтью белорусского НПЗ в Мозыре. Станция расположена в селе Высокое Унечского района примерно в 60 км от украинской границы. Местные жители сообщают, что последний удар произошел 12 августа около 22:00.

Пожар и подтверждение спутников

Пожар на территории станции подтвердили и спутниковые данные NASA, которые зафиксировали очаги возгорания в 22:30, 3:00 и 4:24 ночи.

Чем именно был нанесен удар, неизвестно, однако местные власти сообщали о "массированном комбинированном ударе реактивными снарядами РСЗО HIMARS и реактивными беспилотными летательными аппаратами".

Перспективы транзита российской нефти

Экс-глава ГТС Украины Сергей Макогон оценил возможность полного отказа Украины от транзита российской нефти.

"Технически никаких препятствий для того, чтобы Венгрия и Словакия отказались от российской нефти, нет. Нефтепровод "Адрия", который проходит через Хорватию, уже давно модернизирован и может обеспечивать те же объемы - около 14 миллионов тонн в год, что сейчас идут через Украину", - пояснил он в интервью Главреду.

Макогон также отметил политический аспект вопроса: в ЕС решения о санкциях принимаются единогласно, и именно Венгрия и Словакия пока блокируют принятие ограничений на транзит российской нефти через Украину.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 13 августа в России зафиксировали серию атак беспилотников. Ударам подверглись нефтеперерабатывающие заводы в Волгоградской области и Краснодарском крае, взрывы прозвучали и во временно оккупированном Крыму, сообщают росСМИ.

Днем ранее, 12 августа, беспилотники атаковали и Республику Татарстан, расположенную более чем в 1200 километрах от Украины.

Кроме того, украинские военные ударили по колонне российских оккупантов на трассе Рыльск - Хомутовка в Курской области. В результате атаки был тяжело ранен российский генерал-лейтенант Эседулла Абдулмуминович Абачев.

