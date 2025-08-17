Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Экспорт нефти под угрозой: новые подробности удара по нефтепроводу "Дружба"

Руслан Иваненко
17 августа 2025, 18:06
4179
Местные власти сообщают об использовании HIMARS и дронов во время массированного удара.
Дрон
Разрушение станции "Унеча" угрожает экспорту нефти из РФ и снабжению белорусского НПЗ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, скриншот

Вкратце:

  • Нефтепровод "Дружба" подвергся удару по станции "Унеча"
  • Уничтожены две насосные станции и техническое оборудование
  • Пожар подтвердили спутниковые данные NASA

Новые спутниковые снимки высокого разрешения показали уничтожение двух насосных станций нефтепровода "Дружба" на территории производственно-диспетчерской станции "Унеча" в Брянской области. Об этом сообщает Militarnyi со ссылкой на Telegram-канал Dnipro Osint Гарбуз.

По данным изображений, в результате украинской атаки и пожара были разрушены две насосные станции, небольшое техническое помещение и технологическое оборудование рядом.

видео дня

Станция принадлежит государственному холдингу "Транснефть", отвечающему за обслуживание и транспортировку нефти и нефтепродуктов по территории РФ и за границу. Мощность станции составляет 60 миллионов тонн нефти в год.

Значение станции "Унеча"

"Унеча" имеет ключевое значение для транспортировки российской нефти в порт Усть-Луга, а также для обеспечения нефтью белорусского НПЗ в Мозыре. Станция расположена в селе Высокое Унечского района примерно в 60 км от украинской границы. Местные жители сообщают, что последний удар произошел 12 августа около 22:00.

Пожар и подтверждение спутников

Пожар на территории станции подтвердили и спутниковые данные NASA, которые зафиксировали очаги возгорания в 22:30, 3:00 и 4:24 ночи.

Чем именно был нанесен удар, неизвестно, однако местные власти сообщали о "массированном комбинированном ударе реактивными снарядами РСЗО HIMARS и реактивными беспилотными летательными аппаратами".

Экспорт нефти под угрозой: новые подробности удара по нефтепроводу 'Дружба'
"Дружба" / Фото: t.me/DniproOfficial
Экспорт нефти под угрозой: новые подробности удара по нефтепроводу 'Дружба'
"Дружба" / Фото: t.me/DniproOfficial

Перспективы транзита российской нефти

Экс-глава ГТС Украины Сергей Макогон оценил возможность полного отказа Украины от транзита российской нефти.

"Технически никаких препятствий для того, чтобы Венгрия и Словакия отказались от российской нефти, нет. Нефтепровод "Адрия", который проходит через Хорватию, уже давно модернизирован и может обеспечивать те же объемы - около 14 миллионов тонн в год, что сейчас идут через Украину", - пояснил он в интервью Главреду.

нефтепровод
Нефтепровод "Дружба" / Инфографика: Главред

Макогон также отметил политический аспект вопроса: в ЕС решения о санкциях принимаются единогласно, и именно Венгрия и Словакия пока блокируют принятие ограничений на транзит российской нефти через Украину.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 13 августа в России зафиксировали серию атак беспилотников. Ударам подверглись нефтеперерабатывающие заводы в Волгоградской области и Краснодарском крае, взрывы прозвучали и во временно оккупированном Крыму, сообщают росСМИ.

Днем ранее, 12 августа, беспилотники атаковали и Республику Татарстан, расположенную более чем в 1200 километрах от Украины.

Кроме того, украинские военные ударили по колонне российских оккупантов на трассе Рыльск - Хомутовка в Курской области. В результате атаки был тяжело ранен российский генерал-лейтенант Эседулла Абдулмуминович Абачев.

Читайте также:

Об источнике: Милитарный

Милитарный (Militarnyi) - украинское онлайн-медиа военной тематики, существующее с 2009 года. Основной контент - новости о силовых структурах, боевых действиях и военной промышленности Украины и мира, пишет Википедия.

Команда медиа создала общественную организацию "Украинский милитарный центр" в 2017 году.

31 марта 2025 года портал "Милитарный" запустил новую версию сайта - Militarnyi.com. Портал получил новый лаконичный и более современный дизайн, в значительной степени ориентированный на мобильные устройства.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война России и Украины атака дронов нефтепровод "Дружба"
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Когда закончится война: Рубио озвучил главное условие мирной сделки и вспомнил территории

Когда закончится война: Рубио озвучил главное условие мирной сделки и вспомнил территории

18:01Мир
Москва и Украина готовы пойти на территориальные уступки - Уиткофф

Москва и Украина готовы пойти на территориальные уступки - Уиткофф

16:38Политика
ВСУ "поджарили" колонну оккупантов, российский генерал тяжело ранен

ВСУ "поджарили" колонну оккупантов, российский генерал тяжело ранен

16:34Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 17 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 18 августа: Тельцам - муки, Ракам - радость

Гороскоп на завтра 18 августа: Тельцам - муки, Ракам - радость

Три знака зодиака будут на седьмом небе от счастья в ближайшие дни: кто они

Три знака зодиака будут на седьмом небе от счастья в ближайшие дни: кто они

Время кардинальных перемен: каких ТОП-3 знаков ждет масштабная перезагрузка

Время кардинальных перемен: каких ТОП-3 знаков ждет масштабная перезагрузка

Гороскоп Таро на неделю с 18 по 24 августа: Водолеям - соревнование, Стрельцам - разговор

Гороскоп Таро на неделю с 18 по 24 августа: Водолеям - соревнование, Стрельцам - разговор

Последние новости

18:57

Китайский гороскоп на завтра 18 августа: Быкам – разочарование, Змеям - осуждение

18:06

Экспорт нефти под угрозой: новые подробности удара по нефтепроводу "Дружба"

18:04

Почему честные люди более привлекательны: ученые обнаружили любопытную закономерность

18:01

Когда закончится война: Рубио озвучил главное условие мирной сделки и вспомнил территории

16:48

Как сохранить лук, чтобы он не пророс до лета: огородница раскрыла простой способВидео

Путин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр МорозовПутин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр Морозов
16:38

Москва и Украина готовы пойти на территориальные уступки - Уиткофф

16:34

ВСУ "поджарили" колонну оккупантов, российский генерал тяжело ранен

16:23

Судьба Украины решится завтра - чего ждать от встречи с Трампом и будет ли мир

15:56

Коты распознают речь хозяев: какие слова они точно понимают, списокВидео

Реклама
15:52

Леся Никитюк тяжело справляется с отсутствием мужа - он отреагировал не словом, а делом

15:18

Второе место, которое звучит громче первого: как украинка поразила на Всемирных играх

15:18

В США предупредили об опасности вывода армии Украины из Донбасса

14:48

Могло исполниться 57: дочь Кузьмы Скрябина поделилась драгоценным воспоминанием о нем

14:43

Любовный гороскоп на неделю с 18 по 24 августа

14:35

Чем отличаются два мальчика: за 29 секунд надо найти три отличия

14:34

Высадка десанта из Европы в Вашингтоне: кто поедет с Зеленским на переговоры с Трампом

14:15

Чем убрать царапины с деревянного пола: легкий способ, о котором многие не знают

14:00

"Живую воду" вывозили эшелонами: где в Украине находится уникальное Серебряное озероВидео

13:43

Елена Мозговая раскрыла средство, которое помогает ей "держать удары"

13:20

На место взрыва "летели" скорые: ГУР провели дерзкую операцию в МелитополеВидео

Реклама
13:19

Трамп поддержал скандальное "предложение" Путина по завершению войны – Fox News

12:56

Финансовый гороскоп на неделю с 18 по 24 августа

12:49

Невеста Соломия Витвицкая призналась, готова ли к материнству

12:38

Зеленский после встречи Трампа и Путина ударил санкциями по РФ и Китаю, детали

12:12

"Не ела два месяца": Анна Кошмал не может сбросить вес после вторых родов

12:06

ВСУ перешли в наступление по фронту, новые населенные пункты зачищены - Генштаб

11:50

Как завершится война и с чем останется Украина: WSJ спрогнозировал два сценария

11:38

Вместе с Зеленским к Трампу поедут три важные фигуры: СМИ назвали главную цель

11:25

Путина легче свалить, чем договориться с ниммнение

11:24

Жесткое разоблачение: почему Джо Байден потерял зятя

10:36

"Ценнее прекращения огня": Мерц сделал неожиданное заявление

10:20

Гороскоп Таро на неделю с 18 по 24 августа: Водолеям - соревнование, Стрельцам - разговор

09:40

Путин назвал Трампу "условия" завершения войны: в Reuters узнали ключевые детали

09:21

Почему встреча на Аляске - это драматичный провал дипломатии Трампамнение

08:47

Появился "сдвиг" в позиции Трампа по ключевому для Украины вопросу – WSJ

08:39

Карта Deep State онлайн за 17 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:05

Гороскоп на завтра 18 августа: Тельцам - муки, Ракам - радость

07:50

Зеленский отправится на встречу с Трампом: в Европе готовятся к решению, детали

07:10

Надо найти три различия между пенсионерами с кроликом: загадка под силу только гениям

06:16

Гороскоп на неделю с 18 по 24 августа: Близнецам - одиночество, Ракам - перемены

Реклама
05:57

Три знака зодиака будут на седьмом небе от счастья в ближайшие дни: кто они

05:30

Необычный ребус: найдите 3 отличия на картинке с почтальоном за 49 секунд

04:35

Какого на самом деле цвета мандарин: лишь единицы смогут дать правильный ответВидео

04:14

Время кардинальных перемен: каких ТОП-3 знаков ждет масштабная перезагрузка

03:30

Из чего на самом деле состоит губная помада: как создают символ женственностиВидео

01:30

Неопознанный объект в космосе: ученые ошарашили связью с инопланетным следом

16 августа, суббота
23:20

Есть ли угроза резкого скачка доллара: появился прогноз сезонного колебания

23:01

Трамп хочет организовать саммит с Путиным и Зеленским: Axios узнал дату

22:27

В ПСЖ ищут пути сосуществования Забарного с россиянином: продаст ли клуб Сафонова

22:12

"Зона сплошного поражения": ВСУ потеснили врага и продвинулись на Сумщине

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла Пугачева
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять