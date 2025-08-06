Украина может перекрыть транзит нефти РФ по "Дружбе": неожиданный прогноз

Украина теоретически могла бы самостоятельно прекратить транзит российской нефти, говорит Сергей Макогон.

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Украина может перекрыть нефтепровод для РФ / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, @ukrtransnafta

Важное из заявлений Макогона:

Украина может самостоятельно прекратить транзит нефти РФ

Европа как покупатель российской нефти должна сама от нее отказаться

Экс-глава ГТС Украины Сергей Макогон прокомментировал вопрос вероятности перспектив полного отказа Украины от транзита нефти из РФ.

"Технически никаких препятствий для того, чтобы Венгрия и Словакия отказались от российской нефти, нет. Уже давно модернизирован нефтепровод "Адрия", который идет через Хорватию, и по нему можно поставлять те же объемы — примерно 14 миллионов тонн нефти в год — которые сейчас идут через Украину", - пояснил он в интервью Главреду.

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Эксперт напомнил, что в ЕС действует правило единогласного голосования по санкциям, и именно Венгрия и Словакия блокируют принятие решения об ограничении транзита российской нефти через Украину.

"Украина теоретически могла бы самостоятельно прекратить этот транзит. Но, по моему мнению, власти Украины опасаются это делать, потому что в ответ Венгрия (Орбан) и Словакия (Фицо) могут принять ответные меры. Речь идет о возможной блокировке транзита газа, электрической энергии и, возможно, военных грузов из Европы. То есть мы имеем дело с политическим шантажом: если Украина остановит транзит российской нефти, Венгрия и Словакия угрожают заблокировать поставки газа и электричества в Украину", - отметил он.

/ Инфографика: Главред

Собеседник считает, что политически было бы некорректно, чтобы Украина самостоятельно принимала подобное решение.

"Мы здесь всего лишь перевозчик. В первую очередь Европа как покупатель российской нефти должна сама от нее отказаться, и тогда Украина, соответственно, перестанет ее возить. Но, как я объяснил, ЕС пока не может прийти к единому решению. В результате транзит нефти через украинский участок нефтепровода "Дружба" продолжается до сих пор, причем Россия, по оценкам, зарабатывает на этом около 6 миллиардов долларов в год", - добавил Макогон.

Смотрите видео - интервью Сергея Макогона:

Мнение эксперта

В беседе с Главредом политический и экономический эксперт Тарас Загородний отметил, что среди покупателей российских энергоресурсов находятся не только такие страны, как Индия, Китай и Бразилия, но и европейские государства. По его мнению, именно Европа должна предпринять решительные действия, если хочет сократить финансирование российского режима.

Эксперт также подчеркнул, что Украина имеет возможность повлиять на ситуацию и остановить импорт российской нефти и газа европейскими странами.

Ранее в Кабмине объяснили, почему Украина не остановит транзит нефти из РФ. Остановка транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" может привести к нарушению международных обязательств Украины.

Напомним, что Еврокомиссия не видит оснований для беспокойства из-за остановки транзита нефти в Венгрию и Словакию после санкций против "Лукойл".

Как сообщал Главред, венгерская компания Mol Nyrt заключила соглашение для бесперебойной поставки российской нефти через трубопровод "Дружба", проходящий через Украину. С 9 сентября Mol берет на себя доставку нефти на белорусско-украинской границе, заменив Россию как поставщика.

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О персоне: Сергей Макогон Сергей Макогон — украинский энергетический эксперт, бывший генеральный директор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ), занимавший этот пост с мая 2019 по сентябрь 2022 года. Во время его руководства оператор ГТС прошел ключевую реформу: выделение из структуры "Нафтогаза", создание независимого сертифицированного в ЕС оператора системы газотранспорта — Централизованного оператора ГТС Украины. Макогон — выпускник Национального технического университета "Киевский политехнический институт" (прикладная математика, 1999) и магистр делового администрирования (MBA) из California State Polytechnic University (2005) . До работы в ГТС принимал участие в реформе украинского газового рынка, занимался стратегическим развитием в "Укртрансгазе", а также работал в Deloitte и Microsoft Ukraine. В настоящее время работает старшим научным сотрудником (Senior Fellow) в Center for European Policy Analysis (CEPA), занимается аналитикой вопросов газового рынк а и европейской энергетической безопасности.

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