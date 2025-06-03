Роберт "Мадьяр" Бровди: что известно о новом командире беспилотных систем ВСУ

Президент поручил командование Силами БПЛА ветерану дроновой разведки Роберту Бровди.

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Бровди возглавил дроновое направление ВСУ / Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com, wikipedia

Читайте в материале:

Кто такой "Мадьяр" и как он пришел к командованию БПЛА

Где воевало подразделение Бровди и чем оно отличилось на фронте

Почему именно Бровди доверили развитие дроновых сил ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Роберта Бровди, более известного по позывному "Мадьяр", новым командующим Силами беспилотных систем. Подробнее о новом руководителе говорится в материале РБК-Украина

Бровди родился 9 августа 1975 года в Ужгороде. Еще с 1990-х годов занимался предпринимательской деятельностью в сферах торговли, недвижимости и агробизнеса. Его компании входили в число крупнейших экспортеров зерновых в Украине, а аграрный проект "Гранум" имел успех на рынке Китая.

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До начала полномасштабной войны Бровди был успешным девелопером и благотворителем. Но с 24 февраля 2022 года он стал добровольцем в рядах теробороны.

"7 февраля 2022 года Бровди присоединился к Оболонскому батальону теробороны и возглавил взвод второй штурмовой роты 206-го батальона, который подчинялся 28-й отдельной механизированной бригаде", - говорится в материале.

В мае 2022 года Бровди создал подразделение "Птицы Мадьяра", которое специализируется на беспилотной разведке, корректировке артиллерийского огня и работе с ударными беспилотниками.

Подразделение работало в самых горячих точках Донбасса - Бахмуте, Красной Горе, Парасковиевке, Клищеевке. Весной 2023 года Бровди уже возглавлял роту ударных дронов в составе 59-й бригады, которая участвовала в южном контрнаступлении. По официальным данным, тогда было поражено более 500 целей.

С октября 2023 года его группа действовала на левом берегу Днепра в районе Крынок, где реализовала масштабную операцию по радиоэлектронной борьбе - выявлено более 2000 вражеских FPV-дронов, из которых более 1600 были обезврежены.

"16 января 2024 года 'Птицы Мадьяра' стали отдельным батальоном - 414 ОБУБАС Морской пехоты, а Роберт Бровди - его командиром", - сообщает РБК-Украина.

С того времени подразделение действует на Харьковском направлении, включая оборону Волчанска. Кроме боевых задач, военные также занимаются подготовкой новых специалистов по дронам, минированию, радиоразведке и техническим инновациям.

8 мая 2024 года Владимир Зеленский присвоил Роберту Бровди звание Героя Украины.

Кадровые изменения в военном командовании - последние новости

Как сообщал Главред, Драпатий встретился с президентом Зеленским и подробно проинформировал его о трагедии на полигоне. Он объяснил мотивы своего решения, получил поддержку главы государства и поблагодарил за доверие.

Кроме того, министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил кадровые решения, принятые вместе с президентом и военным руководством для укрепления ВСУ на фронте. По его словам, после долгих обсуждений, решили, что Михаил Драпатий сосредоточится исключительно на боевых вопросах, чтобы полностью заниматься фронтом.

Напомним, 2 марта стало известно, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по полигону на Днепропетровщине, в результате чего погибли украинские военные. Командующий Сухопутных войск Михаил Драпатий подтвердил трагедию и назначил независимую проверку с участием военной контрразведки.

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