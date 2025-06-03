Роберт "Мадьяр" Бровди: что известно о новом командире беспилотных систем ВСУ

Читайте в материале:
- Кто такой "Мадьяр" и как он пришел к командованию БПЛА
- Где воевало подразделение Бровди и чем оно отличилось на фронте
- Почему именно Бровди доверили развитие дроновых сил ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Роберта Бровди, более известного по позывному "Мадьяр", новым командующим Силами беспилотных систем. Подробнее о новом руководителе говорится в материале РБК-Украина
Бровди родился 9 августа 1975 года в Ужгороде. Еще с 1990-х годов занимался предпринимательской деятельностью в сферах торговли, недвижимости и агробизнеса. Его компании входили в число крупнейших экспортеров зерновых в Украине, а аграрный проект "Гранум" имел успех на рынке Китая.
До начала полномасштабной войны Бровди был успешным девелопером и благотворителем. Но с 24 февраля 2022 года он стал добровольцем в рядах теробороны.
"7 февраля 2022 года Бровди присоединился к Оболонскому батальону теробороны и возглавил взвод второй штурмовой роты 206-го батальона, который подчинялся 28-й отдельной механизированной бригаде", - говорится в материале.
В мае 2022 года Бровди создал подразделение "Птицы Мадьяра", которое специализируется на беспилотной разведке, корректировке артиллерийского огня и работе с ударными беспилотниками.
Подразделение работало в самых горячих точках Донбасса - Бахмуте, Красной Горе, Парасковиевке, Клищеевке. Весной 2023 года Бровди уже возглавлял роту ударных дронов в составе 59-й бригады, которая участвовала в южном контрнаступлении. По официальным данным, тогда было поражено более 500 целей.
С октября 2023 года его группа действовала на левом берегу Днепра в районе Крынок, где реализовала масштабную операцию по радиоэлектронной борьбе - выявлено более 2000 вражеских FPV-дронов, из которых более 1600 были обезврежены.
"16 января 2024 года 'Птицы Мадьяра' стали отдельным батальоном - 414 ОБУБАС Морской пехоты, а Роберт Бровди - его командиром", - сообщает РБК-Украина.
С того времени подразделение действует на Харьковском направлении, включая оборону Волчанска. Кроме боевых задач, военные также занимаются подготовкой новых специалистов по дронам, минированию, радиоразведке и техническим инновациям.
8 мая 2024 года Владимир Зеленский присвоил Роберту Бровди звание Героя Украины.
Кадровые изменения в военном командовании - последние новости
Как сообщал Главред, Драпатий встретился с президентом Зеленским и подробно проинформировал его о трагедии на полигоне. Он объяснил мотивы своего решения, получил поддержку главы государства и поблагодарил за доверие.
Кроме того, министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил кадровые решения, принятые вместе с президентом и военным руководством для укрепления ВСУ на фронте. По его словам, после долгих обсуждений, решили, что Михаил Драпатий сосредоточится исключительно на боевых вопросах, чтобы полностью заниматься фронтом.
Напомним, 2 марта стало известно, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по полигону на Днепропетровщине, в результате чего погибли украинские военные. Командующий Сухопутных войск Михаил Драпатий подтвердил трагедию и назначил независимую проверку с участием военной контрразведки.
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