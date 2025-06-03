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Ермак в Вашингтоне встретился со спецпредставителем США Уиткоффом - о чем говорили

Юрий Берендий
3 июня 2025, 22:08обновлено 3 июня, 22:39
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Глава Офиса президента подчеркнул, что Кремль использует переговорный процесс для избежания санкционного давления, чтобы продолжать войну против Украины.
Ермак в Вашингтоне встретился со спецпредставителем США Уиткоффом - о чем говорили
Ермак раскрыл детали переговоров с Виткоффом / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем сказал Ермак:

  • Позиция РФ остается неконструктивной
  • Кремль затягивает переговоры
  • Украина ждет реакцию США на действия России

Глава Офиса президента Андрей Ермак во время официального визита в Вашингтон провел встречу со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Об итогах переговоров он сообщил в Telegram.

Ермак рассказал, что во время разговора стороны обсудили ход переговоров между украинской и российской делегациями в Стамбуле. По его словам, позиция РФ остается неконструктивной.

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Он подчеркнул, что Россия затягивает процесс и использует переговоры как инструмент для избежания санкций, не имея реального намерения прекратить боевые действия. По его убеждению, только усиление санкционного давления может заставить Москву вести диалог серьезно.

"Также рассказал о реальной ситуации на поле боя. Пригласил Стива Уиткоффа посетить Украину, чтобы увидеть ситуацию собственными глазами. Нам нужно прекращение огня - мы полностью поддерживаем еще с марта соответствующее предложение США. Также мы готовы к встрече лидеров, которой избегает Россия", - резюмировал он.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Что известно о спецпредставителях Трампа для завершения войны РФ против Украины / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, любой удар по незаконно возведенному Крымскому мосту, сооруженному Россией, станет для Украины информационной победой. Такое мнение высказал московский корреспондент Sky News Айвор Беннетт, отметив, что мост символизирует собой российскую аннексию Крыма.

Во время официального визита в Вашингтон руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с Китом Келлогом.

В то же время первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия согласится на третий раунд переговоров с Украиной только при условии выполнения Киевом двух предыдущих требований.

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Кто такой Стив Уиткофф

Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке.

Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп.

По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС.

Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждали вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

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