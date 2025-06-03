Зеленский уволил трех командующих и объявил о новых назначениях в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о кадровых назначениях в военном командовании.

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Произошли кадровые изменения в командовании ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны, УНИАН, Офис президента

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Михаил Драпатый назначен командующим Объединенными силами ВСУ

Драпатый Игорь Скибюк уволен с должности командующего ДШВ, его место занял Олег Апостол

Вадим Сухаревский уволен с должности командующего СБС, его заменит Роберт Бровди

Генерал Михаил Драпатый, который подал рапорт об отставке с должности Командующего Сухопутными войсками, назначен командующим Объединенными силами ВСУ. В то же время системой Сухопутных войск будет заниматься другое лицо. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, а также свидетельствуют указы на сайте Офиса президента.

"Михаил Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим Объединенных сил, чтобы мог заниматься фронтом. Фронтом на 100 процентов. Относительно системы Сухопутных войск, особенно таких задач, как тренировки, подготовка, изменения в ТЦК и все, что с этим связано, этим будет заниматься другой человек", - отметил глава государства. видео дня

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил кадровые решения, принятые вместе с президентом и военным руководством для укрепления ВСУ на фронте. По его словам, после долгих обсуждений, решили, что Михаил Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах, чтобы полностью заниматься фронтом.

"В Сухопутных войсках вскоре будет назначен другой человек, который сосредоточится исключительно на вопросах генерации наших сил - рекрутинга, мобилизации, подготовке военных и внедрении новых подходов в этих процессах, чтобы обеспечить качественную подготовку бойцов", - подчеркнул Умеров.

Кроме этого, командующего Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины Игоря Скибюка уволили с должности и назначили заместителем начальника Генерального штаба.

Новым командующим Десантно-штурмовых войск (ДШВ) президент назначил Олега Апостола. Ранее он командовал 95-й бригадой, а затем был заместителем главкома.

Кроме того, командующего Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины Вадима Сухаревского уволили с должности и назначили заместителем командующего Оперативного командования "Восток". Его первоочередной задачей, по словам Зеленского, будет модернизация этого командования.

На должность командующего Сил беспилотных систем Зеленский решил назначить Роберта "Мадьяра" Бровди.

"Это тоже больше сосредоточение на боевых вопросах. Успешный опыт лучших бригад должен быть масштабирован во всей армии", - подчеркнул Зеленский.

Также уволен Александр Белоус с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины.

Отставка Драпатого - новости Украины

Напомним, 2 марта стало известно, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по полигону на Днепропетровщине, в результате чего погибли украинские военные. Командующий Сухопутных войск Михаил Драпатый подтвердил трагедию и назначил независимую проверку с участием военной контрразведки.

Однако 1 июня из-за трагедии на 239-м полигоне, где погибли 12 военных, командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый подал в отставку. Он признает свою ответственность, потому что не смог полностью обеспечить выполнение приказов и изменить отношение в армии.

Как сообщал Главред, Драпатый встретился с президентом Зеленским и подробно проинформировал его о трагедии на полигоне. Он объяснил мотивы своего решения, получил поддержку главы государства и поблагодарил за доверие.

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Кто такой Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

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