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Кадровые изменения в Минобороны: Умеров сообщил об увольнении 4 своих заместителей

Анна Ярославская
1 октября 2024, 09:45
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Глава МО Украины также сообщил, что реформируют систему оборонных закупок.
Минобороны, Рустем Умеров
Рустем Умеров уволил четырех своих заместителей / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/rustemumerov.ua, УНИАН

Глава Минобороны Рустем Умеров уволил четырех их своих восьми заместителей.

Министр обороны сообщил на своей странице в Facebook, что подписал представление в Кабмин об увольнении заместителей министра обороны:

  • Станислава Гайдера (переходит на должность руководителя Офиса министра);
  • Александра Сергея;
  • Юрия Джигира;
  • Людмилы Дараган (государственного секретаря).

Он пояснил, что решение о кадровых изменениях принял в контексте того, что "система Министерства обороны Украины – Вооруженные силы, ГУР и ГССТ – во время военного положения является закрытым периметром", а значит "все процессы внутри должны быть четкими и контролируемыми", и "любые внешние или внутренние попытки повлиять на них – недопустимы".

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"О новых назначениях, включая заместителей министра, сообщу отдельно", – заявил министр.

Умеров также сообщил, что реформируют систему оборонных закупок.

"Спецтехноэкспорт" (СТЭ) переходит от ГУР к Минобороны. Поставил задачу – довести до конца процесс очистки системы закупок в тесном сотрудничестве с правоохранительными и антикоррупционными органами", - написал глава МО.

Также, по словам Умерова, продолжается реформирование Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла, приближая эти процессы к стандартам НАТО.

"В ближайшее время будут созданы наблюдательные советы для обеих структур. Представление в КМУ будет сделано на этой неделе", – резюмировал министр обороны.

Как сообщал Главред, недавно Умеров заявил, что за последний год мобилизационные показатели в Украине выросли втрое, а возможности для тренировки украинских военных расширены в пять раз.

Глава Минобороны уточнил, что следующим шагом станет станет реформа территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Сейчас ведомство уже работает над этим. Кроме этого, министр рассказал, что сейчас происходит цифровизация армии. В частности, Умеров вспомнил приложения "Армия+" и "Резерв+".

По его словам, в будущем ожидается запуск "Ветеран+".

Кто такой Рустем Умеров

Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".

В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

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