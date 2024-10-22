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Скандалы с МСЭК и "инвалидности" чиновников: Зеленский анонсировал кадровые решения

Юрий Берендий
22 октября 2024, 17:07
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Президент Украины подчеркнул, что за ситуацию в правоохранительных органах должна быть политическая ответственность Генерального прокурора.
Скандалы с МСЭК и 'инвалидности' чиновников: Зеленский анонсировал кадровые решения
Установлено много фактов нарушений и фальшивых инвалидностей чиновников / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Что сказал Зеленский:

  • Установлено много фактов фальшивых инвалидностей чиновников
  • Декларации членов МСЭК и инвалидности чиновников пройдут "реальную проверку"
  • Готовятся кадровые решения

Сегодня, 22 октября президент Украины провел заседание Совета национальной безопасности и обороны по ситуации со скандалами в МСЭК и получения очевидно фальшивых инвалидностей должностными лицами государственных органов разных уровней. Об этом он сообщил в своем Telegram.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на заседании СНБО были заслушаны отчеты председателя СБУ Василия Малюка и министра внутренних дел Игоря Клименко по проверкам и уголовным расследованиям.

видео дня

"Установлено много фактов нарушений и очевидно фальшивых инвалидностей должностных лиц", - написал Зеленский.

Президент также добавил, что премьер-министр Денис Шмыгаль, министр здравоохранения Виктор Ляшко и министр социальной политики Оксана Жолнович доложили о необходимых правительственных мерах.

"Отдельно рассмотрели ситуацию в системе органов прокуратуры Украины. Докладывал Генеральный прокурор Андрей Костин", - говорится в сообщении.

СНБО принял ряд решений, направленных на восстановление справедливости, которые президент Украины утвердил своим указом. Среди них:

  • цифровизация процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий,
  • реальная проверка деклараций членов МСЭК,
  • проверка и пересмотр необоснованных решений по инвалидности должностных лиц и аудит соответствующих пенсионных начислений,
  • законодательные изменения для безотлагательного реформирования системы медико-социальной экспертизы в Украине,
  • пересмотр системы и механизма начислений пенсионных выплат должностным лицам государственных органов.

"Но считаю, что ответственность за ситуацию сейчас должна быть персональной. Поручил Премьер-министру Украины решить проблему на уровне центральных органов исполнительной власти, в частности соответствующих министерств. Нужны кадровые решения. Также должна быть и политическая ответственность Генерального прокурора за ситуацию в органах прокуратуры Украины", - резюмировал Зеленский.

Что такое МСЭК?

Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) - специальное учреждение в системе здравоохранения, которое проводит медико-социальную экспертизу лицам, которые обращаются для установления инвалидности, по направлению лечебно-профилактического учреждения здравоохраненияя после проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии сведений, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые вызывают ограничения жизнедеятельности, пишет Википедия.

Скандалы с МСЭК - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Служба безопасности Украины обнаружила у руководительницы Николаевской областной МСЭК более 450 тысяч долларов, коллекцию ювелирных украшений и паспорт гражданина России, который принадлежит ее сыну, говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

Журналист Юрий Бутусов рассказал, что почти все прокуроры Хмельницкой области имеют инвалидность второй группы, которую им предоставила Татьяна Крупа, известная руководитель Хмельницкой областной медико-санитарной экспертной комиссии (МСЭК).

Руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник прокомментировал ситуацию по оформлению инвалидности среди работников его ведомства. Он отметил, что некоторые прокуроры действительно имеют проблемы со здоровьем, но они появились не в последние годы. Олейник опроверг слова Бутусова о том, что все прокуроры оформили инвалидность, объяснив, что из 225 работников только 48 имеют группу инвалидности.

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