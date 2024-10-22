'Очень важный рубеж': ВСУ могут отступить из ключевого города на Востоке

"Большие города", которые находятся к западу от Часового Яра оборонять гораздо труднее, считает военный эксперт.

https://glavred.info/ukraine/ochen-vazhnyy-rubezh-vsu-mogut-otstupit-iz-klyuchevogo-goroda-na-vostoke-10607582.html Ссылка скопирована

ВСУ могут отступить из ключевого города / Коллаж Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

Что сказал Павел Нарожный:

Оккупанты пересекли канал в Часовом Яру

Россияне уничтожают Часов Яр артиллерией и авиабомбами

Оборонять Константиновку, Славянск, Краматорск значительно сложнее

Через Часов Яр в Донецкой области проходит Северский Донецкий канал, который сейчас пересох и выполняет роль оборонительной линии для украинских военных. Если российские силы смогут прорваться через канал и закрепиться в городе, украинским защитникам придется отступить на значительное расстояние. Об этом сообщил военный эксперт Павел Нарожный в эфире Radio NV.

По его словам, российские оккупанты уже не впервые пересекают канал в Часовом Яру, однако украинские военные каждый раз отбрасывали врага и укрепляли оборону.

видео дня

"Смогут ли отбросить на этот раз - сказать сложно", - сказал Нарожный.

Он пояснил, что россияне разрушают Часов Яр авиабомбами, артиллерийскими и ракетными ударами, враг постепенно уничтожает здание за зданием, из-за чего становится все труднее удерживать город.

"Будем надеяться, что наши защитники смогут удержать. Это очень важный рубеж. Если враг пройдет этот канал и закрепится в Часовом Яру после этого перехода, это означает то, что нам придется очень далеко отходить. А дальше за Часовым Яром Константиновка, Славянск, Краматорск - крупные города, и их оборонять будет значительно сложнее", - резюмировал военный эксперт.

Что известно о Часов Яре / Инфографика: Главред

Кто такой Павел Нарожный? Павел Нарожный - украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации Реактивная почта, которая помогает Силам обороны Украины. Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, интернет-ресурсах и телевидении.

Бои за Часов Яр - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, в течение нескольких месяцев российская армия пытается захватить город Часов Яр в Донецкой области, и сейчас оккупанты смогли прорваться в украинскую линию обороны. Об этом сообщил Иван Петричак, представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила. По его словам, хоть враг и достиг определенных успехов, критической угрозы пока нет.

Аналитик BILD Юлиан Рьопке сообщает, что российские войска прорвали оборону Часового Яра и планируют наступать на город с юга. Войска не могли несколько месяцев форсировать канал Северский Донец - Донбасс, но в пятницу чеченский авангард смог его перейти и продвинуться на 2,5 км на запад вдоль южной окраины Часового Яра.

Россия смогла продвинуться в направлении города Часов Яр через организацию наступления на двух участках через канал Северский Донец, что является важным шагом к захвату города. Вооруженным силам Украины теперь необходимо остановить врага в буферной зоне, чтобы не допустить его дальнейшего продвижения, пишет The Wall Street Journal.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред