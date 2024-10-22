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Оккупанты вклинились в линию обороны: ВСУ предупредили об изменениях в Часовом Яру

Анна Косик
22 октября 2024, 15:10
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Ситуация в районе Часового Яра напряженная, не было и дня, когда враг прекращал бы атаки.
Часов Яр на карте, ВГУ
Несмотря на напряженную ситуацию речь не идет об отступлении из города сил ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр, скрин с DeepState

В течение нескольких месяцев армия страны-агрессора России пытается захватить город Часов Яр, что в Донецкой области. Сейчас оккупантам удалось вклиниться в украинскую линию обороны.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Иван Петричак. По его словам, несмотря на определенные успехи врага пока не идет речь о критическом провале.

Военный предупредил, что и о потере города пока говорить неуместно. Продолжаются ожесточенные бои за Часов Яр, вражеские войска ежедневно пытаются штурмовать украинские силы и держат напряжение.

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"Сейчас из-за изменения погоды - мы понимаем, что днем солнце, ночью, вечером идет дождь, поэтому был сильный туман - и оккупанты использовали в очередной раз замену погоды в свою пользу, чтобы перейти канал. Сейчас он заблокирован. Идет работа по локализации. Бригада и все силы бригады направлены на то, чтобы уничтожить оккупанта в том квадрате, где он заблокирован", - добавил Петричак.

Часов Яр Инфографика
Часов Яр / Инфографика: Главред

Кто такой Иван Петричак?

Иван Петричак - представитель пресс-службы 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, часть подразделений которой стала на защиту Часового Яра еще в июне 2024 года. В прошлом журналист ТСН, 1+1.

Наступление врага в Донецкой области - последние новости

Напомним, военный эксперт Олег Жданов ранее сообщал, что на одном из самых ожесточенных направлений фронта - Покровском, агрессоры из РФ не только не вышли на максимум своих возможностей, однако и начали их снижать из-за недоукомплектованности.

Накануне стало известно, что оккупанты, которые зашли в село Островское, что на Кураховском направлении, были заблокированы украинскими защитниками. Также были уничтожены две вражеские группы, отправленные в населенный пункт, чтобы обеспечить его личным составом и ресурсами.

Также сообщалось, что российские диверсионно-разведывательные группы проникают в город Торецк Донецкой области используя для укрытия заброшенные из-за войны дома. Кроме этого, оккупанты пытаются вести разведку, переодеваясь в гражданскую одежду для маскировки.

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