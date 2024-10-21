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РФ применила хитрую тактику: вражеские ДРГ заходят в тыл ВСУ в Торецке

Юрий Берендий
21 октября 2024, 17:16
909
Позиции в районе Торецка в Донецкой области переходят из рук в руки из-за тяжести боев в пределах городской застройки, отмечает военный.
РФ применила хитрую тактику: вражеские ДРГ заходят в тыл ВСУ в Торецке
РФ применила хитрую тактику для наступления в Торецке / Колаж: Главред, фото: фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, ОК "Запад"

Коротко:

Российские ДРГ устраивают диверсии в тылу

Российские войска переодеваются в гражданское для разведки

видео дня

Российские диверсионно-разведывательные группы проникают в город Торецк Донецкой области используя для укрытия заброшенные из-за войны дома. Кроме этого, оккупанты пытаются вести разведку, переодеваясь в гражданскую одежду для маскировки. Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины Богдан Равликовский.

По его словам, вражеские специальные группы, в частности разведроты бригад, проникают глубоко в тыл с целью диверсий - в частности для минирования дорог и важных перекрестков.

"Неоднократно мы уже сталкивались с тем, что противник накапливается в определенных районах, домах, которые покинули украинцы. Они переодеваются в гражданскую одежду и таким способом ведут разведку", - отметил он.

Он также отметил, что бойцы Сил обороны брали в плен таких диверсантов, и те раскрывали маршруты передвижения, цели операций и другие важные детали. Равликовский пояснил, что линия соприкосновения пока не является статичной, а гибкой, поскольку ведение боев в городских условиях является чрезвычайно сложным.

"Позиции могут быть сегодня наши, а завтра они уже у врага и наоборот. Вдоль железных дорог, больших дорог проходят боевые действия", - указывает военный.

Особое внимание Равликовский обратил на то, что в Торецке противник имеет определенные возможности для более глубокого проникновения, и в тылу действуют вражеские ДРГ, которые создают определенные трудности. Однако, наши силы активно борются с этой угрозой.

Офицер "Азова" также добавил, что Россия активно использует дроны, средства на которые собирают даже среди собственных солдат.

Торецк Инфографика
Что известно о Торецке / Инфографика: Главред

Бригада НГУ "Азов"

12-я бригада специального назначения "Азов" - тактическое соединение Национальной гвардии Украины. Ранее также известное как батальон "Азов" и полк "Азов".

"Азов" был сформирован в мае 2014 года в Мариуполе и участвовал в освобождении города от российских войск и сепаратистов в рамках АТО.

Во время АТО/ООС "Азов" также участвовал в боях за Иловайск, Широкино, Марьинку.

Подразделение участвовало в боях за Мариуполь и Азовсталь во время полномасштабной войны России против Украины, пишет Википедия.

Бои за Торецк - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины смогли продвинуться в районе Торецка на фоне продолжающихся российских наступательных операций на этом направлении. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Оккупанты продолжают массированные атаки на город, практически уничтожая его, сообщила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова, подчеркивая, что сейчас город Торецк выглядит "очень страшно".

В то же время ранее она отмечала, что возле Торецка возведены фортификационные сооружения, которые должны сдерживать продвижение российских войск в случае отхода украинских сил.

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