План россиян провалился: Зеленский провел важное совещание по ситуации на фронте

Украине удалось создать буферную зону на территории России и успешно пополнить обменный фонд для освобождения пленных, отметил Зеленский.

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Зеленский провел важное совещание с топ-силовиками по фронту / Коллаж Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, t.me/V_Zelenskiy_official

О чем сказал Зеленский:

Ситуация на фронте

Бои в Курской области

Обмен пленными

Сегодня, 21 октября президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым, Главкомом Александром Сырским и начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем. О деталях совещания Владимир Зеленский написал в своем Telegram.

По его словам, прежде всего внимание было сосредоточено на фронте.

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Зеленский подчеркнул, что обсуждались военные задачи и ближайшие шаги, необходимые для повышения эффективности действий наших защитников: вооружение, военная техника, обеспечение и комплектование бригад.

"Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону вблизи нашей границы на российской территории. Благодарен всем нашим воинам за храбрость. И особое внимание - пополнение обменного фонда для Украины ради освобождения наших людей из российского плена. Именно благодаря Курской операции удалось освободить существенное количество наших людей", - написал Зеленский.

Президент добавил, что во время совещания также были обновлены задачи для дальнейших переговоров с международными партнерами по оборонной поддержке Украины.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

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