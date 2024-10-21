План россиян провалился: Зеленский провел важное совещание по ситуации на фронте

О чем сказал Зеленский:
- Ситуация на фронте
- Бои в Курской области
- Обмен пленными
Сегодня, 21 октября президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Рустемом Умеровым, Главкомом Александром Сырским и начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем. О деталях совещания Владимир Зеленский написал в своем Telegram.
По его словам, прежде всего внимание было сосредоточено на фронте.
Зеленский подчеркнул, что обсуждались военные задачи и ближайшие шаги, необходимые для повышения эффективности действий наших защитников: вооружение, военная техника, обеспечение и комплектование бригад.
"Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону вблизи нашей границы на российской территории. Благодарен всем нашим воинам за храбрость. И особое внимание - пополнение обменного фонда для Украины ради освобождения наших людей из российского плена. Именно благодаря Курской операции удалось освободить существенное количество наших людей", - написал Зеленский.
Президент добавил, что во время совещания также были обновлены задачи для дальнейших переговоров с международными партнерами по оборонной поддержке Украины.
Что известно об операции ВСУ в Курской области?
Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.
Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров.
Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.
Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.
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