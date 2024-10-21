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"Украина имеет козырь в руках": эксперт озвучил главные задачи Курской операции

Марина Фурман
21 октября 2024, 10:59
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Эксперт рассказал о трех главных задачах, которые продолжает выполнять Курская операция ВСУ.
ВСУ, Курск
Курская операция стала неожиданностью для РФ / Коллаж: Главред, фото deepstatemap, Генштаб ВСУ

Курская операция ВСУ продолжается и успешно выполняет свои ключевые задачи. Об этом сообщил военный эксперт Денис Попович в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, Курская операция прежде всего заставила оккупантов перебросить свои силы с Донбасса, что, в свою очередь, ослабило их наступление на востоке.

Во-вторых, боевые действия в Курской области позволяют украинским силам пополнять обменный фонд российскими военнопленными.

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Именно Курская операция стимулирует Россию к обмену пленными, потому что на этом направлении сдаются в плен срочники - а это триггер для российского общества, так как Путин лично заявлял, что солдаты срочной службы не будут участвовать в боевых действиях.

В-третьих, по мнению Поповича, операция ВСУ в Курской области России значительно укрепила позиции Украины на любых будущих переговорах.

"Когда дело дойдет до переговоров, то нам лучше занимать какую-то площадь российской территории, чтобы иметь козыри", - акцентировал военный эксперт.

Попович напомнил, что оккупанты в очередной раз пытались контратаковать на Курском направлении, но эти попытки не увенчались успехом.

Он уточнил, что это уже было второе напрасное контрнаступление России на Курском направлении, первую попытку они предпринимали в сентябре.

Кто такой Денис Попович?

Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

Ситуация в Курской области - последние новости

Как известно, недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работал в воинских частях и подразделениях, выполняющих боевые задачи в Сумской и Курской областях. Во время визита генерал провел работу непосредственно на командных пунктах бригад, после чего рассказал о текущем результате Курской операции. По его словам, ситуация остается под контролем ВСУ, несмотря на попытки армии страны-агрессора России перехватить инициативу.

Во время чата на Главреде политический эксперт Максим Разумный сообщал, что Курская операция позволила Украине не только перехватить инициативу на фронте, но и укрепить политическую позицию. Переговорная позиция Украины также стала сильнее.

В то же время аналитик DeepState заявлял, что ситуацию на Курщине можно назвать сложной. Враг ранее стянул туда от 40 до 50 тыс. военных и много техники и теперь отправил эти резервы в бой.

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