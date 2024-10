ВСУ продвинулись севернее Суджи: в ISW рассказали о боях в Курской области

Украинские войска продвинулись к северу от Суджи на фоне продолжения операции в Курской области России. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российские источники утверждают, что их войска атаковали к северу от Суджи возле Малой Локни и к юго-востоку от Суджи вблизи Плехова. В то же время украинские силы вели наступательные действия к юго-востоку от Коренева вблизи Кругленького и Леонидова.

В то же время, в отчете указано, что ни украинские, ни российские источники не упоминали о наземных атаках в Глушковском районе, расположенном к западу от основного украинского выступления в Курской области.

Кроме этого, российский блогер, связанный с Кремлем, отметил, что слухи о захвате Плехово российскими войсками не подтверждены.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.