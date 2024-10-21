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ВСУ продвинулись севернее Суджи: в ISW рассказали о боях в Курской области

Руслана Заклинская
21 октября 2024, 08:00
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Украинские силы атаковали к юго-востоку от Коренева вблизи Кругленького и Леонидова, рассказали в ISW.
ВСУ продвинулись севернее Суджи: в ISW рассказали о боях в Курской области
Украинские силы продвинулись к северу от Суджи / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ, скриншот

Украинские войска продвинулись к северу от Суджи на фоне продолжения операции в Курской области России. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Геолоцированные кадры, опубликованные 20 октября, показывают, что украинские силы недавно продвинулись на восток от Черкасского Поричного (к северу от Суджи)", - отметили в отчете.

Российские источники утверждают, что их войска атаковали к северу от Суджи возле Малой Локни и к юго-востоку от Суджи вблизи Плехова. В то же время украинские силы вели наступательные действия к юго-востоку от Коренева вблизи Кругленького и Леонидова.

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В то же время, в отчете указано, что ни украинские, ни российские источники не упоминали о наземных атаках в Глушковском районе, расположенном к западу от основного украинского выступления в Курской области.

Кроме этого, российский блогер, связанный с Кремлем, отметил, что слухи о захвате Плехово российскими войсками не подтверждены.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Бои в Курской области - последние новости

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил воинские части, выполняющие задачи в Сумской и Курской областях. Он отметил, что, несмотря на попытки России перехватить инициативу, ситуация остается под контролем ВСУ.

Также Курская операция Вооруженных сил Украины достигает запланированных результатов, заявил военный эксперт Валерий Рябых. По его словам, украинские силы перехватили инициативу на одном из направлений и навязали российским войскам свои правила игры.

Кроме этого, генерал армии Украины Николай Маломуж отметил, что необходимо подготовить стратегические операции как на территории России, в частности в Курске, так и на оккупированных территориях Украины. Часть этих операций будет отвлекающей, а часть - для освобождения территорий.

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