ВСУ перехватили инициативу в Курской области: названо направление мощного удара

Курская операция Вооруженных сил Украины уже приносит запланированные результаты, заявил военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.
"Курская операция продолжается. Анализ показывает, что операция приносит необходимые результаты, которые были запланированы", — подчеркнул он в эфире телеканала "Эспрессо".
Эксперт утверждает, что российскому агрессору уже навязаны правила игры, при этом украинскими силами перехвачена инициатива в одном из направлений.
Он обратил внимание на то, что Украина уже может свободнее действовать именно на территории противника, "обеспечив неперенесение боевых действий на территорию Сумской и Черниговской областей, которые планировали российские агрессоры".
Что известно об операции ВСУ в Курской области?
Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.
Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров.
Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.
Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.
При этом Рябых добавил, что проведение Курской операции, которая сейчас дает свои положительные результаты, состоит в том, что ВСУ выполняют одну из основных задач – это уверенное уничтожение потенциала противника в тех условиях, которые для них наиболее комфортны, чем то, что нам навязывает РФ на востоке Украины.
Смотрите видео - ВСУ раскрывают детали Курской операции:
Операция в Курской области - последние новости по теме
Ранее в DeepState рассказали об осложнении ситуации на Курщине. Самые тяжелые бои сейчас ведутся на западном фланге территорий, которые захватили Силы обороны.
Напомним, в ВСУ сделали заявление по поводу ситуации в Курской области. Россия перебросила в Курскую область 30 тысяч военных, но этого не хватает, чтобы вытеснить украинские войска, сказал Павел Розлач.
Как сообщалось ранее, россияне продвинулись возле населенных пунктов Ольговка и Кремяное в Курской области, сообщили вечером 14 октября в DeepState. Также врагу удалось достичь продвижения и на Донетчине.
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