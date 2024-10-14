РФ продвинулась возле 6 населенных пунктов на Донетчине и Курщине - DeepState

В Курской области россияне имеют территориальные успехи возле Ольговки и Кремневого, отметили аналитики DeepState.

https://glavred.info/ukraine/rf-prodvinulas-vozle-6-naselennyh-punktov-na-donetchine-i-kurshchine-deepstate-10605002.html Ссылка скопирована

Россияне продвинулись на Донбассе и Курщине / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВС Украины

Российские оккупанты проснулись возле около шести населенных пунктов в Донецкой области. Также враг имел территориальные успехи в Курской области РФ. Об этом сообщили аналитики DeepState.

По данным аналитиков, войска РФ достигли определенных успехов у Угледара и Часового Яра. В Курской области россияне имеют продвижение у Ольговки и Кремневого.

"Враг продвинулся возле Калиновки, Часового Яра, Григорьевки, Угледара, Ольговки (Курской области РФ - Главред), Кремневого (Курской области РФ - Главред), в Цукурино и Золотой Ниве", - говорится в сообщении.

видео дня

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Что говорят в Генштабе ВСУ

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 08:00 14 октября на Краматорском направлении шли три боя в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении украинские защитники отбили четыре атаки РФ в районах Торецка и Щербиновки.

Как отметили военные, на Покровском направлении украинские защитники отбили 25 вражеских штурмов вблизи Сухого Яра, Лисовки, Проминя и Селидово.

На Кураховском направлении наиболее напряженная ситуация. Силы обороны отражали 39 атак противника у Желанного Второго, Кременной Балки, Измайловки, Новоселидовки, Кураховки, Горняка, Максимильяновки, Константиновки и Катериновки.

"На Времовском направлении враг дважды наступал вблизи Золотой Нивы", - отметили в Генштабе.

Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Напомним, армия РФ осуществила новую попытку атаковать ВСУ на Бердянском направлении, что подтверждает намерения Кремля усилить штурмовые действия на Юге. Военный обозреватель Денис Попович сообщил, что противнику удалось достичь определенных тактических успехов, но для решительного продвижения сил у него пока недостаточно.

Также российские оккупанты недавно продвинулись в районе Торецка. Однако Силам обороны Украины удалось восстановить позиции на Покровском направлении возле Селидово, утверждает Институт изучения войны.

Как сообщал Главред, российские оккупанты сосредотачивают силы возле города Селидово на Покровском направлении. Генштаб ВСУ сообщает, что там произошло 12 боев.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред