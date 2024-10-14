Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ продвинулась возле 6 населенных пунктов на Донетчине и Курщине - DeepState

Руслана Заклинская
14 октября 2024, 08:33
199
В Курской области россияне имеют территориальные успехи возле Ольговки и Кремневого, отметили аналитики DeepState.
РФ продвинулась возле 6 населенных пунктов на Донетчине и Курщине - DeepState
Россияне продвинулись на Донбассе и Курщине / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВС Украины

Российские оккупанты проснулись возле около шести населенных пунктов в Донецкой области. Также враг имел территориальные успехи в Курской области РФ. Об этом сообщили аналитики DeepState.

По данным аналитиков, войска РФ достигли определенных успехов у Угледара и Часового Яра. В Курской области россияне имеют продвижение у Ольговки и Кремневого.

"Враг продвинулся возле Калиновки, Часового Яра, Григорьевки, Угледара, Ольговки (Курской области РФ - Главред), Кремневого (Курской области РФ - Главред), в Цукурино и Золотой Ниве", - говорится в сообщении.

видео дня

Что такое DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Что говорят в Генштабе ВСУ

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 08:00 14 октября на Краматорском направлении шли три боя в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении украинские защитники отбили четыре атаки РФ в районах Торецка и Щербиновки.

Как отметили военные, на Покровском направлении украинские защитники отбили 25 вражеских штурмов вблизи Сухого Яра, Лисовки, Проминя и Селидово.

На Кураховском направлении наиболее напряженная ситуация. Силы обороны отражали 39 атак противника у Желанного Второго, Кременной Балки, Измайловки, Новоселидовки, Кураховки, Горняка, Максимильяновки, Константиновки и Катериновки.

"На Времовском направлении враг дважды наступал вблизи Золотой Нивы", - отметили в Генштабе.

Что такое Генштаб ВСУ?

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Напомним, армия РФ осуществила новую попытку атаковать ВСУ на Бердянском направлении, что подтверждает намерения Кремля усилить штурмовые действия на Юге. Военный обозреватель Денис Попович сообщил, что противнику удалось достичь определенных тактических успехов, но для решительного продвижения сил у него пока недостаточно.

Также российские оккупанты недавно продвинулись в районе Торецка. Однако Силам обороны Украины удалось восстановить позиции на Покровском направлении возле Селидово, утверждает Институт изучения войны.

Как сообщал Главред, российские оккупанты сосредотачивают силы возле города Селидово на Покровском направлении. Генштаб ВСУ сообщает, что там произошло 12 боев.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине российские войска война России и Украины DeepState
Реклама

Главное за день

Ещё
Командиры РФ поощряют казни украинских военнопленных: оккупанты получат "ответку" - Forbes

Командиры РФ поощряют казни украинских военнопленных: оккупанты получат "ответку" - Forbes

10:02Украина
Войска РФ перешли в атаку: в ВСУ сделали заявление по Курской области

Войска РФ перешли в атаку: в ВСУ сделали заявление по Курской области

09:37Украина
Сожгли Ту-134: ГУР заявило об уничтожении военно-транспортного самолета в РФ

Сожгли Ту-134: ГУР заявило об уничтожении военно-транспортного самолета в РФ

08:54Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроют заморозки -3 градуса: в каких областях будет резкое похолодание

Украину накроют заморозки -3 градуса: в каких областях будет резкое похолодание

Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 октября: Львы будут блистать, Рыбам - награда

Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 октября: Львы будут блистать, Рыбам - награда

Заморозки, снег и сильный ветер: Украину атакует штормовая погода

Заморозки, снег и сильный ветер: Украину атакует штормовая погода

Правило этикета, которое знают единицы: кто должен идти слева на улице, мужчина или женщина

Правило этикета, которое знают единицы: кто должен идти слева на улице, мужчина или женщина

Кинбурнская коса "задвигалась": на Юге ситуация изменилась - Братчук

Кинбурнская коса "задвигалась": на Юге ситуация изменилась - Братчук

Последние новости

10:16

Не обойдет и тех, кто за границей: мужчин до 25 лет будут ставить на учет без визита в ТЦК

10:02

Командиры РФ поощряют казни украинских военнопленных: оккупанты получат "ответку" - Forbes

09:53

"На каждом шагу": Настя Каменских высказалась о Потапе - детали

09:37

Как вернуть мягкость махровым полотенцам - что добавить при стирке

09:37

Войска РФ перешли в атаку: в ВСУ сделали заявление по Курской области

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:03

У внука Аллы Пугачевой серьезные проблемы - что произошло

08:54

Сожгли Ту-134: ГУР заявило об уничтожении военно-транспортного самолета в РФВидео

08:44

"Без предварительных условий": США готовы к переговорам с РФ, Китаем и КНДР

08:33

РФ продвинулась возле 6 населенных пунктов на Донетчине и Курщине - DeepState

Реклама
08:10

План "последнего шанса" от Зеленскогомнение

08:09

Армия РФ потеряла за неделю самолет, вертолет, 8 установок ПВО и более 8 тыс. солдат

08:07

Klavdia Petrivna кардинально изменила имидж и удивила своим видом на концерте - детали

06:59

Оккупанты продвинулись под Торецком, а ВСУ восстановили позиции возле Селидово - ISW

06:10

Зверское преступление россиян на фронте: что надо знатьмнение

04:36

Не останется малейшего следа: как вывести пятно от шоколада с одежды

03:30

Alekseev подтвердил расставание с россиянкой и намекнул на новый роман

03:07

Начнется удачный период: что нужно сделать 14 октября - приметы

02:30

Угроза прорыва на фронте: Чмут предупредил о рисках переброски военных из КНДР

01:35

Пышные урожаи овощей и фруктов будут обеспечены: что надо делать в саду в октябре

00:57

РФ готовится к массированному ракетному удару: в Черное море вывели ракетоносители

Реклама
00:25

12 штурмов за день: названо город, на которой нацелилась РФ

00:24

Перестала скрывать: молодая жена путиниста Петросяна показала беременный живот

13 октября, воскресенье
23:37

Украину в скором времени атакуют новые магнитные бури: названы "опасные" даты

23:21

Жена "холостяка" Макацарии рассказала, когда на свет появится их второй ребенок

22:18

Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои 13 октября

22:14

21-летняя дочь Елены Кравец романтично раскрыла личность бойфренда

21:52

"Большая война": Зеленский обеспокоенно обратился к партнерам из-за войск из КНДРВидео

21:48

Оккупанты штурмуют ВСУ на Бердянском направлении: что задумал враг - Попович

20:59

Первыми в плен будут попадать корейцы: куда РФ отправит бойцов из КНДР

20:32

Украина постепенно получает преимущество над РФ: генерал США объяснил, что произошло

19:56

Правило этикета, которое знают единицы: кто должен идти слева на улице, мужчина или женщина

19:22

"Охладит пыл Запада": Лукашенко оконфузился поддержкой ядерной доктрины Путина

19:10

Россияне опять совершили военное преступлениемнение

18:57

Популярная певица вышла замуж и "засветила" своего избранника

18:55

Заморозки, снег и сильный ветер: Украину атакует штормовая погода

18:45

Будет ли сбивать американская ПРО в 900 км от Украины ракеты РФ: СМИ оценили шансы

18:41

Визит Байдена не предусматривает: встречи в формате "Рамштайн" не состоится - СМИ

18:18

Чуть не свалилась под стол: российская телеведущая жестко опозориласьВидео

18:05

Штрафы для пенсионеров: кому из украинцев может прийти более низкая пенсия

17:50

Боны, защищавшие Крымский мост, унесло в море

Реклама
17:37

Юлия Санина воссоединилась с мужем за границей - где пара сейчасВидео

17:28

Какая чашка наполнится первой: мало кто даст ответ в загадке за 7 секунд

17:22

Украина не готова к морозной зиме: что будет с энергетикой - эксперт

17:19

Любовный гороскоп на неделю с 14 по 20 октября: Тельцу - гармония, Раку - потеря

17:15

Оккупанты ломанулись вперед на Харьковщине: враг, вероятно, дошел до важного объекта

16:18

Кинбурнская коса "задвигалась": на Юге ситуация изменилась - Братчук

16:05

"Санкциями не испугать": Жорин предупредил о появлении на фронте военных из КНДР

16:01

Бойфренд-военный Леси Никитюк похвастался звездной возлюбленной

15:55

Россия готовит новый обстрел: минимум 8 "бортов" снаряжены ракетами - OSINT

15:55

Дожди будут лить почти во всех областях: украинцев предупредили о сильной непогоде

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять