Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Оккупанты продвинулись под Торецком, а ВСУ восстановили позиции возле Селидово - ISW

Анна Ярославская
14 октября 2024, 06:59
184
Войска РФ незначительно продвинулись в пределах восточной части Торецка.
ВСУ, Торецк
Враг продвинулся под Торецком / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap

Российские оккупанты недавно продвинулись вблизи Торецка. При это Силам обороны удалось восстановить позиции на Покровском направлении возле Селидово.

Как говорится в отчете Института изучения войны, геолокационные кадры, опубликованные 12 октября, показывают, что войска РФ незначительно продвинулись в пределах восточной части Торецка.

12 и 13 октября русские захватчики наступали под Торецком и в районе Щербиновки.

видео дня

Представитель Луганской группировки войск ВСУ майор Анастасия Бобовникова 12 октября сообщила, что оккупанты во время штурмовых операций в Торецке переодеваются в гражданскую одежду, что является военным преступлением, если это подтвердится.

Торецк на карте
Торецк на карте / Фото: deepstatemap

Украинские воины недавно восстановили утраченные позиции к юго-востоку от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 13 октября, показывают, что ВСУ возобновили позиции к северу от Селидово.

Селидово на карте
Селидово на карте / Фото: deepstatemap

В Минобороны РФ утверждали, что путинские войска захватили Михайловку, между тем в ISW оценивают, что войска РФ оккупировали этот населенный пункт по состоянию на 22 сентября.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ захватили Цукурино, а по данным экспертов ISW, этот н.п. был оккупирован еще 7 октября.

Войска РФ наступали в районе н.п. Луч, Миролюбовка, Мирноград, Цукурино, Новодмитровка, Сухой Яр, Лысовка, Селидово, Крутой Яр, Кременная Балка, Кураховка, Новоселидовка, Горняк, Желанное Второе, Звездное и Измайловка 12 и 13 октября.

Украинский военнослужащий, действующий на Покровском направлении, 13 октября сообщил, что оккупанты начинают использовать в штурме бронетехнику.

Российские оккупанты наступали под Курахово, вблизи Максимилиановки и Георгиевки и около Дального 12 и 13 октября, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Армия РФ также продвинулась к юго-западу от Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 13 октября, показывают, что войска РФ недавно продвинулись к юго-восточной части Екатериновки.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ продвинулись севернее Константиновки, севернее Водяного и дальше в центральную часть Екатериновки, но в ISW не нашли подтверждения.

12 и 13 октября войска РФ вели наступательные операции в районах Константиновки, Антоновки, Екатериновки, Богоявления и Золотой Нивы.

Ситуация на фронте - карта ISW
Ситуация на фронте - карта ISW / understandingwar.org

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Российские оккупанты концентрируют основные свои силы вблизи города Селидово на Покровском направлении. Штурмы там не утихают. Как сообщает Генштаб ВСУ, вблизи города за сутки 13 октября произошло 12 боев.

После предупреждения спикера Южной группировки войск ВСУ о намерении врага усилить штурмовые действия на Юге, армия страны-агрессора России уже предприняла новую попытку атаковать ВСУ на Бердянском направлении.

Ситуация на Харьковщине, по состоянию на 13 октября остается сложной. В Генштабе сообщили, что штурмовые действия противника в районе населенных пунктов Колесниковка и Кругляковка, что на Купянском направлении, удалось отбить.

Однако карта DeepState свидетельствует, что армия страны-агрессора России таки смогла дойти до автодороги между этими двумя селами. Этот участок дороги соединяет город Купянск и поселок Боровая.

Тем временем генерал и экс-командующий Сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес заявил, что на третий год полномасштабного вторжения у страны-агрессора России постепенно исчерпываются ресурсы. Продолжать войну враг может благодаря поставкам боеприпасов, беспилотников и комплектующих из Северной Кореи, Ирана и Китая.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Торецк новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Ещё
Оккупанты продвинулись под Торецком, а ВСУ восстановили позиции возле Селидово - ISW

Оккупанты продвинулись под Торецком, а ВСУ восстановили позиции возле Селидово - ISW

06:59Украина
РФ готовится к массированному ракетному удару: в Черное море вывели ракетоносители

РФ готовится к массированному ракетному удару: в Черное море вывели ракетоносители

00:57Украина
12 штурмов за день: названо город, на которой нацелилась РФ

12 штурмов за день: названо город, на которой нацелилась РФ

00:25Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроют заморозки -3 градуса: в каких областях будет резкое похолодание

Украину накроют заморозки -3 градуса: в каких областях будет резкое похолодание

Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 октября: Львы будут блистать, Рыбам - награда

Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 октября: Львы будут блистать, Рыбам - награда

Заморозки, снег и сильный ветер: Украину атакует штормовая погода

Заморозки, снег и сильный ветер: Украину атакует штормовая погода

Кинбурнская коса "задвигалась": на Юге ситуация изменилась - Братчук

Кинбурнская коса "задвигалась": на Юге ситуация изменилась - Братчук

Гороскоп на неделю с 14 по 20 октября: Овну - дорога, Рыбам - важная встреча

Гороскоп на неделю с 14 по 20 октября: Овну - дорога, Рыбам - важная встреча

Последние новости

06:59

Оккупанты продвинулись под Торецком, а ВСУ восстановили позиции возле Селидово - ISW

06:10

Зверское преступление россиян на фронте: что надо знатьмнение

04:36

Не останется малейшего следа: как вывести пятно от шоколада с одежды

03:30

Alekseev подтвердил расставание с россиянкой и намекнул на новый роман

03:07

Начнется удачный период: что нужно сделать 14 октября - приметы

Беларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с ЗападомБеларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с Западом
02:30

Угроза прорыва на фронте: Чмут предупредил о рисках переброски военных из КНДР

01:35

Пышные урожаи овощей и фруктов будут обеспечены: что надо делать в саду в октябре

00:57

РФ готовится к массированному ракетному удару: в Черное море вывели ракетоносители

00:25

12 штурмов за день: названо город, на которой нацелилась РФ

Реклама
00:24

Перестала скрывать: молодая жена путиниста Петросяна показала беременный живот

13 октября, воскресенье
23:37

Украину в скором времени атакуют новые магнитные бури: названы "опасные" даты

23:21

Жена "холостяка" Макацарии рассказала, когда на свет появится их второй ребенок

22:18

Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои 13 октября

22:14

21-летняя дочь Елены Кравец романтично раскрыла личность бойфренда

21:52

"Большая война": Зеленский обеспокоенно обратился к партнерам из-за войск из КНДРВидео

21:48

Оккупанты штурмуют ВСУ на Бердянском направлении: что задумал враг - Попович

20:59

Первыми в плен будут попадать корейцы: куда РФ отправит бойцов из КНДР

20:32

Украина постепенно получает преимущество над РФ: генерал США объяснил, что произошло

19:56

Правило этикета, которое знают единицы: кто должен идти слева на улице, мужчина или женщина

19:22

"Охладит пыл Запада": Лукашенко оконфузился поддержкой ядерной доктрины Путина

Реклама
19:10

Россияне опять совершили военное преступлениемнение

18:57

Популярная певица вышла замуж и "засветила" своего избранника

18:55

Заморозки, снег и сильный ветер: Украину атакует штормовая погода

18:45

Будет ли сбивать американская ПРО в 900 км от Украины ракеты РФ: СМИ оценили шансы

18:41

Визит Байдена не предусматривает: встречи в формате "Рамштайн" не состоится - СМИ

18:18

Чуть не свалилась под стол: российская телеведущая жестко опозориласьВидео

18:05

Штрафы для пенсионеров: кому из украинцев может прийти более низкая пенсия

17:50

Боны, защищавшие Крымский мост, унесло в море

17:37

Юлия Санина воссоединилась с мужем за границей - где пара сейчасВидео

17:28

Какая чашка наполнится первой: мало кто даст ответ в загадке за 7 секунд

17:22

Украина не готова к морозной зиме: что будет с энергетикой - эксперт

17:19

Любовный гороскоп на неделю с 14 по 20 октября: Тельцу - гармония, Раку - потеря

17:15

Оккупанты ломанулись вперед на Харьковщине: враг, вероятно, дошел до важного объекта

16:18

Кинбурнская коса "задвигалась": на Юге ситуация изменилась - Братчук

16:05

"Санкциями не испугать": Жорин предупредил о появлении на фронте военных из КНДР

16:01

Бойфренд-военный Леси Никитюк похвастался звездной возлюбленной

15:55

Россия готовит новый обстрел: минимум 8 "бортов" снаряжены ракетами - OSINT

15:55

Дожди будут лить почти во всех областях: украинцев предупредили о сильной непогоде

15:22

Дождь, ветер и даже снег: синоптики предупредили украинцев об изменении погоды

14:47

В деле об убийстве Фарион всплыли новые лица: следствие изучает причастность

Реклама
14:46

У Байдена снова изменились планы на поездку в Германию: что задумал Белый дом

14:06

"Казни происходят чаще": в МИД сделали заявление после расстрела россиянами украинских бойцов

13:45

Угроза отключений из-за снижения температуры: в Минэнерго дали однозначный ответ

13:26

Марши в честь РФ и лозунги против "нацизма": Германия с опозданием "отплатила" фанатке Путина

12:42

Шольц отказал Зеленскому: ФРГ не будет передавать Украине тяжёлую технику – Bild

12:35

30 секунд до оккупанта: Джаред Лето соскучился за концертами в РФВидео

12:25

Украину накроют заморозки -3 градуса: в каких областях будет резкое похолодание

11:52

Нефтебаза в Феодосии догорела за неделю: какие последствия для оккупантов

11:46

F-16 ВСУ "завалил" российский Су-34: в Forbes раскрыли подробности битвы

11:37

Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 октября: Львы будут блистать, Рыбам - награда

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять