Оккупанты продвинулись под Торецком, а ВСУ восстановили позиции возле Селидово - ISW

Войска РФ незначительно продвинулись в пределах восточной части Торецка.

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Враг продвинулся под Торецком / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap

Российские оккупанты недавно продвинулись вблизи Торецка. При это Силам обороны удалось восстановить позиции на Покровском направлении возле Селидово.

Как говорится в отчете Института изучения войны, геолокационные кадры, опубликованные 12 октября, показывают, что войска РФ незначительно продвинулись в пределах восточной части Торецка.

12 и 13 октября русские захватчики наступали под Торецком и в районе Щербиновки.

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Представитель Луганской группировки войск ВСУ майор Анастасия Бобовникова 12 октября сообщила, что оккупанты во время штурмовых операций в Торецке переодеваются в гражданскую одежду, что является военным преступлением, если это подтвердится.

Торецк на карте / Фото: deepstatemap

Украинские воины недавно восстановили утраченные позиции к юго-востоку от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 13 октября, показывают, что ВСУ возобновили позиции к северу от Селидово.

Селидово на карте / Фото: deepstatemap

В Минобороны РФ утверждали, что путинские войска захватили Михайловку, между тем в ISW оценивают, что войска РФ оккупировали этот населенный пункт по состоянию на 22 сентября.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ захватили Цукурино, а по данным экспертов ISW, этот н.п. был оккупирован еще 7 октября.

Войска РФ наступали в районе н.п. Луч, Миролюбовка, Мирноград, Цукурино, Новодмитровка, Сухой Яр, Лысовка, Селидово, Крутой Яр, Кременная Балка, Кураховка, Новоселидовка, Горняк, Желанное Второе, Звездное и Измайловка 12 и 13 октября.

Украинский военнослужащий, действующий на Покровском направлении, 13 октября сообщил, что оккупанты начинают использовать в штурме бронетехнику.

Российские оккупанты наступали под Курахово, вблизи Максимилиановки и Георгиевки и около Дального 12 и 13 октября, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Армия РФ также продвинулась к юго-западу от Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 13 октября, показывают, что войска РФ недавно продвинулись к юго-восточной части Екатериновки.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ продвинулись севернее Константиновки, севернее Водяного и дальше в центральную часть Екатериновки, но в ISW не нашли подтверждения.

12 и 13 октября войска РФ вели наступательные операции в районах Константиновки, Антоновки, Екатериновки, Богоявления и Золотой Нивы.

Ситуация на фронте - карта ISW / understandingwar.org

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Российские оккупанты концентрируют основные свои силы вблизи города Селидово на Покровском направлении. Штурмы там не утихают. Как сообщает Генштаб ВСУ, вблизи города за сутки 13 октября произошло 12 боев.

После предупреждения спикера Южной группировки войск ВСУ о намерении врага усилить штурмовые действия на Юге, армия страны-агрессора России уже предприняла новую попытку атаковать ВСУ на Бердянском направлении.

Ситуация на Харьковщине, по состоянию на 13 октября остается сложной. В Генштабе сообщили, что штурмовые действия противника в районе населенных пунктов Колесниковка и Кругляковка, что на Купянском направлении, удалось отбить.

Однако карта DeepState свидетельствует, что армия страны-агрессора России таки смогла дойти до автодороги между этими двумя селами. Этот участок дороги соединяет город Купянск и поселок Боровая.

Тем временем генерал и экс-командующий Сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес заявил, что на третий год полномасштабного вторжения у страны-агрессора России постепенно исчерпываются ресурсы. Продолжать войну враг может благодаря поставкам боеприпасов, беспилотников и комплектующих из Северной Кореи, Ирана и Китая.

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