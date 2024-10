Оккупанты продвинулись под Торецком, а ВСУ восстановили позиции возле Селидово - ISW

Российские оккупанты недавно продвинулись вблизи Торецка. При это Силам обороны удалось восстановить позиции на Покровском направлении возле Селидово.

Как говорится в отчете Института изучения войны, геолокационные кадры, опубликованные 12 октября, показывают, что войска РФ незначительно продвинулись в пределах восточной части Торецка.

12 и 13 октября русские захватчики наступали под Торецком и в районе Щербиновки.

Представитель Луганской группировки войск ВСУ майор Анастасия Бобовникова 12 октября сообщила, что оккупанты во время штурмовых операций в Торецке переодеваются в гражданскую одежду, что является военным преступлением, если это подтвердится.

Украинские воины недавно восстановили утраченные позиции к юго-востоку от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 13 октября, показывают, что ВСУ возобновили позиции к северу от Селидово.

В Минобороны РФ утверждали, что путинские войска захватили Михайловку, между тем в ISW оценивают, что войска РФ оккупировали этот населенный пункт по состоянию на 22 сентября.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ захватили Цукурино, а по данным экспертов ISW, этот н.п. был оккупирован еще 7 октября.

Войска РФ наступали в районе н.п. Луч, Миролюбовка, Мирноград, Цукурино, Новодмитровка, Сухой Яр, Лысовка, Селидово, Крутой Яр, Кременная Балка, Кураховка, Новоселидовка, Горняк, Желанное Второе, Звездное и Измайловка 12 и 13 октября.

Украинский военнослужащий, действующий на Покровском направлении, 13 октября сообщил, что оккупанты начинают использовать в штурме бронетехнику.

Российские оккупанты наступали под Курахово, вблизи Максимилиановки и Георгиевки и около Дального 12 и 13 октября, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Армия РФ также продвинулась к юго-западу от Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 13 октября, показывают, что войска РФ недавно продвинулись к юго-восточной части Екатериновки.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ продвинулись севернее Константиновки, севернее Водяного и дальше в центральную часть Екатериновки, но в ISW не нашли подтверждения.

12 и 13 октября войска РФ вели наступательные операции в районах Константиновки, Антоновки, Екатериновки, Богоявления и Золотой Нивы.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.