Россиян 'заманили' в ловушку: ВСУ наносят катастрофические потери войскам РФ в Торецке

Силы обороны Украины "заманили" россиян в Торецк и за счет эффективных уличных боев наносят врагу значительные потери, указывает аналитик.

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ВСУ "заманили" войска РФ в ловушку в Торецке / Коллаж Главред, фото: 93 ОМБр Холодный Яр, 47 ОМБр

Вооруженные силы Украины продолжают удерживать оборону Торецка, несмотря на то, что противник частично проник в город, где сейчас идут интенсивные уличные бои. Это выгодно для украинской армии с тактической точки зрения, поскольку враг несет значительные потери. Об этом рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в интервью 24 Каналу.

По его словам, в Донецкой области нет ни одного города, потеря которого была бы критической со стратегической точки зрения. Каждый населенный пункт следует считать оборонительным рубежом, пока он выполняет свои оборонительные функции.

Он подчеркнул, что Торецк больше нельзя назвать городом в традиционном смысле, поскольку социальная инфраструктура там уже не функционирует. Остались только здания, которые используются как оборонительные сооружения.

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"Во время чрезвычайно жестоких уличных боев мы (ВСУ - ред.) наносим врагу очень существенные потери", - сказал он.

Сергей Кузан рассказал о потерях оккупантов, отметив, что российские войска теряют одного солдата на каждые 2,5 квадратных метров занятой территории.

"Это жестокий расчет войны. И именно Торецк является тем рубежом, где россияне вынуждены концентрировать свои силы. Бои продолжаются практически за каждый подъезд", - отметил он.

Он также подчеркнул, что уличные бои в Торецке для врага значительно сложнее, чем они ожидали, поскольку украинские штурмовые подразделения противодействуют гораздо эффективнее, несмотря на численное преимущество россиян в технике и живой силе.

Кузан отметил, что пока Торецк выполняет свою роль в истощении наступательного потенциала врага, его оборона остается целесообразной.

"Силы обороны заставили россиян именно к такому типу боев, фактически заманили их в городскую застройку. Там продолжается нами навязанный бой. Я считаю, что это успех ВСУ и демонстрация мастерства", - добавил он.

Что известно о Торецке / Инфографика: Главред

Кто такой Сергей Кузан Сергей Васильевич Кузан (род.16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Бои за Торецк - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты контролируют лишь восточную часть Торецка, тогда как в других районах города продолжаются ожесточенные бои, отметила спикер оперативно-тактической группы "Луганск" Анастасия Бобовникова.

По словам Бобовниковой, российские войска активно продвигаются по улице Центральной в Торецке, где боевые действия не прекращаются. Ситуация в Торецке меняется буквально каждый час.

Начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик добавил, что сейчас около 40-50% территории Торецка остается под контролем ВСУ, тогда как остальной город оккупирован российскими силами.

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