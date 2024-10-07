Россияне зашли в Торецк: в городе идут бои за каждый подъезд - ВСУ

Россияне смогли зайти в город Торецк в Донецкой области, продолжаются активные боевые действия буквально за каждый подъезд, отметили в ОТГ "Луганск".

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В ВСУ рассказали о ситуации в Торецке / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Российские оккупационные войска продолжают активное давление в Донецкой области, в частности на Торецком направлении, где бои ведутся непосредственно в городе Торецк. Об этом сказала пресс-секретарь Оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона.

По ее словам, ситуация в городе нестабильная, с утра продолжаются постоянные штурмовые действия врага.

"Бои ведутся буквально за каждый подъезд", - сказала Бобовникова. видео дня

По ее словам, оккупанты зашли на восточную окраину Торецка и продвинулись по улице Центральной в направлении шахты "Центральная", однако ситуация постоянно меняется.

"То мы отбиваем у них (оккупантов - ред.) огневые пункты, то они где-то уничтожают наши, но мы их постоянно восстанавливаем и стараемся возвращать то, что захватили оккупанты, и не даем им продвинуться изо всех сил, чего бы это нам не стоило", - указывает она.

Она отметила, что бои также идут за поселок Нелиповка, расположенный к северо-западу от Нью-Йорка.

"Тактика похожа на ту, которую они применяют в Торецке. ...Они "ровняют" город из артиллерии и потом постоянно штурмуют малыми группами из 3-4-5 человек, эти штурмы идут в течение суток", - сказала Бобовникова.

Бобовникова добавила, что ситуация в районе Часового Яра остается сложной, но под контролем украинских подразделений, которые сдерживают врага и не дают ему возможности продвигаться вперед.

Бобовникова добавила, что ситуация в районе Часового Яра остается сложной, но под контролем украинских подразделений, которые сдерживают врага и не дают ему возможности окружить город.

На Северском направлении оккупанты используют разнообразную технику, в частности боевые машины пехоты и мотоциклы. В частности, 6 октября враг пытался осуществить штурм на мотоциклах, но потерял 20 бойцов и технику.

Что известно о Торецке / Инфографика: Главред

Город Торецк - что о нем известно Торецк (до 1936 года - Щербиновка, в 1936-2016 годах - Дзержинск) - город в Бахмутском районе Донецкой области, административный центр Торецкой городской громады, передает Википедия. Город расположен между железнодорожными станциями Фенольная около 7 км (пгт. Новгородское) на линии Константиновка - Ясиноватая и Магдалиновка около 1 км на линии Константиновка - Никитовка.

Бои на Торецком направлении - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины успешно провели контратаку и захватили позиции противника на Торецком направлении, об этом говорится отчете Института изучения войны.

Бои за отдельные участки на Торецком направлении могут длиться до месяца, тогда как Россия фактически потеряла большую часть своей профессиональной армии во время войны с Украиной, отметил военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев.

Украинские аналитики DeepState также сообщили, что российские войска достигли определенного прогресса на фронте, в частности, продвинувшись в районе восьми населенных пунктов, включая Северное, Красногоровку и Торецк в Донецкой области.

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