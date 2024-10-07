РФ будет чаще бить по Украине 'Калибрами': эксперт заявил о новых массированных ударах

Храпчинский предупредил, что в ближайшее время мы будем видеть больше применения "Калибров", чем крылатых ракет класса Х-101.

https://glavred.info/ukraine/rf-chastishe-bitime-po-ukrajini-kalibrami-ekspert-zayaviv-pro-novi-masovani-udari-10603223.html Ссылка скопирована

РФ готовит массированный удар по Украине / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ГСЧС

Эксперт по авиации Анатолий Храпчинский сообщил, что страна-агрессор Россия может чаще использовать для ударов по Украине ракеты "Калибр", чем Х-101. Враг имел возможность накопить большое количество ракет.

Эксперт также сообщил, что россияне постоянно выводят в море ракетоносители, чтобы создать угрозу атак. При этом вчера, 6 октября, на фоне приближения дня рождения российского диктатора Владимира Путина россияне выводили в море семь ракетоносителей для психологического давления, поскольку Украина ждала удара.

По мнению Храпчинского, сейчас "есть определенные вопросы" относительно запасов у россиян ракет Х-101/555.

видео дня

Характеристика ракеты "Калибр" / Инфографика: Главред

"Что касается "Калибров", то они в свое время за счет потери большого количества носителей смогли накопить данный тип ракет. Поэтому вполне вероятно, что в ближайшее время мы будем видеть больше применения "Калибров", чем крылатых ракет класса Х-101", - добавил он.

Характеристика ракеты "Калибр" / Инфографика: Главред

Атака РФ по Украине - последние новости

Напомним, что генерал Игорь Романенко предупредил украинцев об угрозе массированного удара РФ. Он подчеркнул, что путинские генералы могут применить во время новой атаки по Украине до сотни дронов-камикадзе, чтобы попытаться ими истощить нашу ПВО, а затем дополнить атаку ракетами.

7 октября РФ сбросила на центр Херсона четыре КАБа. В результате вражеского авиационного удара по Херсону в понедельник утром, пострадали 20 человек, среди них двое детей. Прокудин сообщил, что в медучреждении необходимую помощь оказывают еще 17 людям.

Валерий Романенко сообщил, почему РФ часто бьет по Староконстантинову. Удар страны-агрессора РФ ракетами Кинжал по Староконстантинову Хмельницкой области связан с тем, что там расположена 7-я бригада тактической авиации ВСУ с самолетами Су-24.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред