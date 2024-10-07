РФ будет чаще бить по Украине 'Калибрами': эксперт заявил о новых массированных ударах

Эксперт по авиации Анатолий Храпчинский сообщил, что страна-агрессор Россия может чаще использовать для ударов по Украине ракеты "Калибр", чем Х-101. Враг имел возможность накопить большое количество ракет.
Эксперт также сообщил, что россияне постоянно выводят в море ракетоносители, чтобы создать угрозу атак. При этом вчера, 6 октября, на фоне приближения дня рождения российского диктатора Владимира Путина россияне выводили в море семь ракетоносителей для психологического давления, поскольку Украина ждала удара.
По мнению Храпчинского, сейчас "есть определенные вопросы" относительно запасов у россиян ракет Х-101/555.
"Что касается "Калибров", то они в свое время за счет потери большого количества носителей смогли накопить данный тип ракет. Поэтому вполне вероятно, что в ближайшее время мы будем видеть больше применения "Калибров", чем крылатых ракет класса Х-101", - добавил он.
Атака РФ по Украине - последние новости
Напомним, что генерал Игорь Романенко предупредил украинцев об угрозе массированного удара РФ. Он подчеркнул, что путинские генералы могут применить во время новой атаки по Украине до сотни дронов-камикадзе, чтобы попытаться ими истощить нашу ПВО, а затем дополнить атаку ракетами.
7 октября РФ сбросила на центр Херсона четыре КАБа. В результате вражеского авиационного удара по Херсону в понедельник утром, пострадали 20 человек, среди них двое детей. Прокудин сообщил, что в медучреждении необходимую помощь оказывают еще 17 людям.
Валерий Романенко сообщил, почему РФ часто бьет по Староконстантинову. Удар страны-агрессора РФ ракетами Кинжал по Староконстантинову Хмельницкой области связан с тем, что там расположена 7-я бригада тактической авиации ВСУ с самолетами Су-24.
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