Летят Кинжалы и Shahed: почему РФ часто бьет по Староконстантинову – мнение

В Хмельницкой области расположена 7-я бригада тактической авиации ВСУ с боевыми самолетами, напомнил Валерий Романенко.

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Валерий Романенко назвал причину ударов РФ по Староконстантинову / Офис президента Украины, скрин

Удар страны-агрессора РФ ракетами Кинжал по Староконстантинову Хмельницкой области связан с тем, что там расположена 7-я бригада тактической авиации ВСУ с самолетами Су-24, которые являются носителями ракет Storm Shadow, заявил авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

"У россиян серьезное подозрение, что F-16 базируются в Староконстантинове. Поэтому они уделяют усиленное внимание этому городу", - подчеркнул он в интервью Radio NV.

При этом Киев был выбран как еще одна цель для удара из-за того, что РФ считает его "центром принятия решений", пояснил эксперт.

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"Большое количество важных инфраструктурных объектов, управление экономикой, управление страной, управление Вооруженными силами. К тому же, индустриальный центр, где выпускают достаточно продукции военного назначения, и не только. Поэтому удары по Киеву", - говорит он.

Вместе с тем он не исключил, что удар по Староконстантинову может быть связан с тем, что накануне в Украине был министр обороны Нидерландов, который сказал, что первые нидерландские F-16 доставлены в Украину.

"Похоже на то, что в целом базовым аэродромом для F-16 определен Староконстантинов. Поэтому самолеты — для введения первичной информации в системе "свой-чужой", для идентификации этих самолетов в украинских Вооруженных Силах, для каких-то процедур принятия их в состав наших Вооруженных Сил — могут прилетать на один из аэродромов, скорее всего, это Староконстантинов", - не исключил собеседник.

Россияне считают, что Староконстантинов может быть наиболее подходящим аэродром для базирования F-16, пояснил он.

"Хотя в целом в регионе есть еще несколько старых аэродромов, которые тоже могли бы использоваться для этого. Но пока россияне считают, что самым важным из всех украинских аэродромов для них является Староконстантинов. По двум причинам, которые я называл. Поэтому вот туда усиленно летят ракеты, "Шахеды" и все, чем россияне хотят нанести удар", - добавил Романенко.

Кто такой Валерий Романенко Валерий Романенко – авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Ранее сообщалось о том, что РФ атаковала "Кинжалом" аэродром в Хмельницкой области. Один из трех "Кинжалов", которыми РФ атаковала Украину, попал в Староконстантинове в Хмельницкой области, рассказали Воздушные силы ВСУ.

Напомним, утром 7 октября в Киеве прогремели взрывы. Россия запустила ракеты "Кинжал" в направлении Староконстантинова и Киевской области. В результате ракетной атаки в трех районах столицы зафиксировано падение обломков.

Как сообщалось ранее, украинские силы ПВО успешно отбили российскую воздушную атаку. Защитники уничтожили 32 ударных дрона и две ракеты "Кинжал".

/ Инфографика: Главред

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