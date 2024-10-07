РФ атаковала 'Кинжалом' аэродром в Хмельницкой области: в ОВА раскрыли последствия

Утром 7 октября россияне атаковали Украину тремя гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Один из "Кинжалов" попал в районе аэродрома Староконстантинова в Хмельницкой области. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
По данным военных, около 08:20 российские оккупанты запустили три гиперзвуковые ракеты "Кинжал" с самолетов МиГ-31К, которые вылетели с аэродрома Саваслейка. Две ракеты удалось сбить силам противовоздушной обороны.
"Один из трех "Кинжалов" попал в районе аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области", - говорится в сообщении Воздушных сил.видео дня
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин подтвердил вражеский удар по области. По его словам, попаданий по гражданской и критической инфраструктуре не зафиксировано.
"По состоянию на этот час обращений относительно травмированных, погибших нет. Пожаров не зафиксировано", - отметил Тюрин.
Кроме этого, во время ракетной атаки РФ жителей Староконстантиновской общины призвали находиться возле укрытия. Там предупреждали об угрозе детонации боеприпасов.
Что такое Воздушные силы ВС Украины?
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.
Ракетная атака РФ по Украине 7 октября - что известно
Напомним, утром 7 октября в Киеве прогремели взрывы. Россия запустила ракеты "Кинжал" в направлении Староконстантинова и Киевской области. В результате ракетной атаки в трех районах столицы зафиксировано падение обломков.
Украинские силы ПВО успешно отбили российскую воздушную атаку. Защитники уничтожили 32 ударных дрона и две ракеты "Кинжал".
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что оккупанты запустили несколько дронов типа "Шахед" для отвлечения внимания и корректировки ударов "Кинжалами". Он подчеркнул, что атака ракетами утром, когда люди едут на работу, а дети идут в школу, является проявлением ненависти к украинской нации.
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