РФ атаковала 'Кинжалом' аэродром в Хмельницкой области: в ОВА раскрыли последствия

Один из трех "Кинжалов", которыми РФ атаковала Украину, попал в Староконстантинове в Хмельницкой области, рассказали Воздушные силы ВСУ.

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Россияне атаковали "Кинжалом" Староконстантинов / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Утром 7 октября россияне атаковали Украину тремя гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Один из "Кинжалов" попал в районе аэродрома Староконстантинова в Хмельницкой области. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, около 08:20 российские оккупанты запустили три гиперзвуковые ракеты "Кинжал" с самолетов МиГ-31К, которые вылетели с аэродрома Саваслейка. Две ракеты удалось сбить силам противовоздушной обороны.

"Один из трех "Кинжалов" попал в районе аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области", - говорится в сообщении Воздушных сил. видео дня

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин подтвердил вражеский удар по области. По его словам, попаданий по гражданской и критической инфраструктуре не зафиксировано.

"По состоянию на этот час обращений относительно травмированных, погибших нет. Пожаров не зафиксировано", - отметил Тюрин.

Кроме этого, во время ракетной атаки РФ жителей Староконстантиновской общины призвали находиться возле укрытия. Там предупреждали об угрозе детонации боеприпасов.

Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика: Главред

Что такое Воздушные силы ВС Украины? Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.

Ракетная атака РФ по Украине 7 октября - что известно

Напомним, утром 7 октября в Киеве прогремели взрывы. Россия запустила ракеты "Кинжал" в направлении Староконстантинова и Киевской области. В результате ракетной атаки в трех районах столицы зафиксировано падение обломков.

Украинские силы ПВО успешно отбили российскую воздушную атаку. Защитники уничтожили 32 ударных дрона и две ракеты "Кинжал".

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что оккупанты запустили несколько дронов типа "Шахед" для отвлечения внимания и корректировки ударов "Кинжалами". Он подчеркнул, что атака ракетами утром, когда люди едут на работу, а дети идут в школу, является проявлением ненависти к украинской нации.

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