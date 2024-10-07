РФ сбросила на центр Херсона четыре КАБа: десятки пострадавших, среди них – дети

В результате вражеского авиационного удара по Херсону в понедельник утром, 7 октября, пострадали 20 человек, среди них двое детей, сообщил начальник областной военной администрации Александр Прокудин.
"В настоящее время известно о 20 пострадавших. Среди пострадавших двое детей: девочка, 4 года, и двухлетний мальчик. Их сейчас доставили в областную детскую больницу со взрывными травмами и осколочными ранениями ног. Сейчас их состояние стабильное", - сказал он в эфире телемарафона "Единые новости".
Смотрите видео - последствия удара РФ по центру Херсона:
Прокудин сообщил, что в медучреждении необходимую помощь оказывают ещё 17 людям.
"9 мужчин и 8 женщин и одной пострадавшей пожилой женщине бригада экстренников оказала помощь на месте. Все сейчас в стабильном состоянии, получены лёгкие и средней тяжести ранения", - отметил Прокудин.
Кто такой Александр Прокудин?
Александр Сергеевич Прокудин – украинский государственный служащий. Глава Херсонской ОГА с 7 февраля 2023 года.
Смотрите видео - РФ ударила по Херсону:
Подробности бомбового удара РФ
Как уточнили в ГУ Нацполиции в Херсонской области, около 10:30 российские войска сбросили на областной центр 4 авиабомбы. Две из них взорвались в микрорайоне "Таврический", еще две – в прибрежных кварталах Центрального района Херсона.
В результате удара фактически уничтожено здание школы, поврежден детский сад и по меньшей мере 14 многоэтажек, а также пять автомобилей, рассказали правоохранители.
Смотрите видео - последствия удара РФ по центру Херсона:
В свою очередь в ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Херсонской области добавили, что в результате попадания управляемых авиабомб частично разрушено здание учебного заведения, возник пожар. Ударной волной поврежден многоэтажный жилой дом, в одной из квартир которого заблокированы два человека.
Смотрите видео - РФ атаковала Херсон авиабомбами:
Пожарные, несмотря на риск повторных обстрелов и работу вражеских разведывательных дронов, потушили возгорание, а также деблокировали людей из квартиры.
Ситуация на Херсонщине - последние новости по теме
Напомним, ранее была объявлена эвакуация 50 населенных пунктов и части Херсона. Российский террор усиливается, захватчики применяют все имеющееся оружие и активизировали удары дронами. Поэтому власти на Херсонщине приняли важное решение.
Ранее в ОСУВ "Таврия" оценили угрозу наступления РФ на Херсон. В ОСУВ "Таврия" отметили, что Силы обороны продолжают удерживать плацдармы на левом берегу Днепра на Херсонщине, несмотря на попытки наступления войск РФ.
Как сообщалось ранее, российским диверсионно-разведывательным группам не удается проникнуть на правобережную часть Херсонщины, включая Херсон. Украинские защитники уничтожают даже те штурмовые группы, которые пытаются высадиться.
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