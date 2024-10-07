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Кинжалы были репетицией: генерал предупредил об угрозе массированного удара РФ

Алексей Тесля
7 октября 2024, 17:50обновлено 7 октября, 18:42
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Россияне вывели в море семь кораблей с носителями ракет "Калибр", предупредил Игорь Романенко.
Романенко
Игорь Романенко не исключает масштабного обстрела РФ / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, mil.ru

Удар армии страны-агрессора РФ по Украине ракетами Кинжал и дронами-камикадзе в понедельник, 7 октбяря, мог быть репетицией перед более масштабным обстрелом, заявил военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и бывший заместитель главы Генштаба Игорь Романенко.

"В этот раз более 80 смешанных средств воздушного нападения (применила РФ, - ред.), что тоже немало", – рассказал он в комментарии ТСН.ua.

Вместе с тем военный эксперт напомнил о том, что определенную тревогу вызывает то, что россияне вывели в море семь кораблей с носителями ракет "Калибр".

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"Это тревожно, потому что довольно давно такого не было. Общий залп "Калибров" составляет до 48 единиц. Это серьезный показатель. А до этого были сообщения о подготовке и сосредоточении самолетов стратегической авиации, являющихся носителями ракет Х-101 и Х-555. Это может указывать на то, что враг готовится в ближайшее время применить более мощный комплексный воздушный удар", – не исключил он.

Украинский генерал предупреждает, что путинские генералы могут применить во время новой атаки по Украине до сотни дронов-камикадзе, чтобы попытаться ими истощить нашу ПВО, а затем дополнить атаку ракетами из стратегических бомбардировщиков и "Калибров" с моря.

"Вероятность такой атаки очень высока. Как известно, 7 октября, день рождения у Путина. Поэтому российские генералы могут сделать такой кровавый "подарок" для своего царя-батюшки. Удар они могут нанести не обязательно именно в этот день, могут оттянуть на 2-3 суток. Поэтому я бы очень рекомендовал в ближайшие дни четко придерживаться команд по воздушной тревоге и в случае ее объявления идти в укрытие. А обслуживающему персоналу средств противовоздушной и противоракетной обороны тщательно готовиться для отражения возможной атаки", – добавил Романенко.

Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Ранее сообщалось о том, что РФ атаковала "Кинжалом" аэродром в Хмельницкой области. Один из трех "Кинжалов", которыми РФ атаковала Украину, попал в Староконстантинове в Хмельницкой области, рассказали Воздушные силы ВСУ.

Напомним, утром 7 октября в Киеве прогремели взрывы. Россия запустила ракеты "Кинжал" в направлении Староконстантинова и Киевской области. В результате ракетной атаки в трех районах столицы зафиксировано падение обломков.

ракета кинджал кинжал инфографика
/ Инфографика: Главред

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