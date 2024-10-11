Россияне пытаются захватить Торецк: сколько территорий города под контролем ВСУ

Эвакуация гражданских из города продолжается, хотя и со значительными трудностями.

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Бои за Торецк / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, deepstatemap.live

Около 40-50% территории города Торецк остается под контролем ВСУ. Однако остальная территория - оккупирована россиянами. Об этом заявил начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик в эфире телемарафона.

Он отметил, что украинские военные удерживают позиции в городе, несмотря на попытки российских сил захватить его полностью.

"За последние сутки россиянам не удалось продвинуться. Военнослужащие прилагали все усилия, чтобы у врага не было успеха. На вчерашний день не зафиксировано ни одного продвижения, ни захвата ни одной позиции и, ни одного дома, что жилой застройки, что объекта критической инфраструктуры на территории громады", - сказал Чинчик. видео дня

Глава МВА также добавил, что россияне пытаются и прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее захватить город.

"Ориентировочно в районе 40-50% города можно сказать находится под контролем ВСУ. Остальная территория - врагом захвачена. И враг пытается и прилагает все усилия, чтобы в кратчайшие сроки полностью захватить город. Но ВСУ, силы сопротивления дают достойный отпор и удерживают позиции по мере возможностей", - подчеркнул он.

По его словам, эвакуация гражданских из города продолжается, хотя и со значительными трудностями.

"Мы прилагаем все усилия. К сожалению, на сегодня, те люди, которые остались, а их осталось около 1 150 человек, они если выходят, то минимум с документами, удостоверяющими личность. И то даже и их (документов - ред.) нет, потому что они где-то сгорели, или где-то в подвалах, или где-то в квартирах. Если брать вчерашний день, то 7 человек удалось вывезти с территории общины. 3 - с помощью сотрудников Нацполиции, 4 - при содействии военнослужащих", - заявил Чинчик.

Он также отметил, что на сегодня составляющая безопасности в Торецке позволяет лишь "в определенные промежутки времени, когда наступает затишье или где-то благоприятные погодные условия для того, чтобы можно было как можно ближе въехать в город и эвакуировать население".

Торецк / Инфографика: Главред

Город Торецк - что о нем известно Торецк (до 1936 года - Щербиновка, в 1936-2016 годах - Дзержинск) - город в Бахмутском районе Донецкой области, административный центр Торецкой городской громады, передает Википедия. Город расположен между железнодорожными станциями Фенольная около 7 км (пгт. Новгородское) на линии Константиновка - Ясиноватая и Магдалиновка около 1 км на линии Константиновка - Никитовка.

Бои за Торецк - последние новости

Напомним, 8 октября стало известно, что российская оккупационная армия зашла в город Торецк в Донецкой области. Сейчас в населенном пункте продолжаются бои.

Пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова сообщала, что российские войска продолжают продвижение по улице Центральной в Торецке, где идут ожесточенные бои. Ситуация меняется буквально каждый час.

В то же время, военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев говорил, что на Торецком направлении бои за отдельные участки могут длиться до месяца, в то же время Россия почти полностью потеряла свою профессиональную армию во время войны против Украины.

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