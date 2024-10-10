Украина меняет стратегию ведения войны: Маломуж рассказал, что станет целью ВСУ

Силы обороны Украины решили изменить стратегию ведения войны и теперь четко и ежедневно бьют по конкретным целям на территории страны-агрессора. Деталями нововведений на фронте поделился генерал, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире телеканала FREEДОМ.
"Мы отмечаем, что перешли к новой стратегии ведения войны. Не только нанесение ударов, например, на Курском направлении как альтернативы, где враг не ожидал, но и четкие ежедневные удары по конкретным целям. Это аэродромы, это склады боеприпасов, это пусковые установки "Шахедов", - сказал он.
Кто такой Николай Маломуж
Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.
По словам генерала, не один лишь раз обсуждалась необходимость нанесения ударов по тем опасным российским объектам, откуда ведутся атаки по населенным пунктам Украины.
"Самый эффективный способ - уничтожать их на месте дислокации. Это самая эффективная модель. Наконец мы переходим к этой модели", - сказал Маломуж.
Лучшим сценарием будет, по словам эксперта, когда тысячи беспилотников налетят на российские аэродромы и места запуска "Шахедов".
"Поэтому переход к такой системе нанесения ежедневных, еженощных ударов по конкретным объектам, которые осуществляют атаки, а особенно это беспилотники - это эффективная модель нейтрализации и самих "Шахедов", боеприпасов, которые применяются для их начинки. Соответственно, это явно снижает их активность в воздухе. И несколько даже ночей уже таких массовых атак нет", - сказал генерал.
Маломуж признается, что у Киева есть вся информация о местах дислокации российских самолетов и беспилотников, пусковые установки, какие системы ПВО там работают.
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