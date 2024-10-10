Нет прозрения от режима Путина: в РФ жалуются на войну, но "за" оккупантов – опрос

Лишь 16% россиян не поддерживают российских оккупантов в Украине.

https://glavred.info/world/net-prozreniya-ot-rezhima-putina-v-rf-zhaluyutsya-na-voynu-no-za-okkupantov-opros-10604117.html Ссылка скопирована

Около 76% россиян поддерживают действия своих войск в Украине - опрос Левада-Центр / Коллаж: Главред, фото: Telegram-канал Sota, Минобороны РФ

Около 47% респондентов, принявших участие в социологическом опросе, выразили мнение, согласно которому развязанная Россией война против Украины принесла больше вреда, чем пользы. При этом 60% назвали "успешными" боевые действия оккупантов, а поддержка действий захватчиков на поле боя остается высокой – 76%.

По данным опроса Левада-центра, который в РФ включили в список "иностранных агентов", 47% респондентов признали, что от войны больше вреда, чем пользы.

Около 28% опрошенных видят войне "больше пользы". Еще 25% со своим мнением не определились.

видео дня

За год доля тех, кто уверен в "пользе войны", снизилась на 10% - с 38% до 28%.

Почему война принесла "больше вреда"

Среди тех, кто придерживается такой позиции, 52% объясняют ее тем, что война принесла общее горе и страдания, 21% говорит о военных потерях, 18% заявляют об ухудшении экономической ситуации, 13% общим неприятием войны, 7% ухудшением отношений с другими государствами, и еще 7% - гибелью местного населения.

В "успех" войск РФ верят все меньше

Также исследование показало, что 60% назвали "успешным" продвижение российских оккупантов на поле боя в Украине. В феврале такого мнения придерживались 70% респондентов.

Уровень поддержки оккупантов России в Украине

Впрочем, опрос показал, что поддержка оккупационных войск РФ в Украине устойчиво высокая – 76%.

Не поддерживают оккупантов только 16% россиян.

Что такое Левада-Центр? Левада-Центр (Аналитический центр Юрия Левады) – негосударственная исследовательская организация. Считается крупнейшим независимым центром опросов в РФ. Центр самостоятельно и по заказу проводит социологические и маркетинговые исследования. Носит имя социолога Юрия Левады (1930-2006). В сентябре 2016 году Центр внесен Минюстом в список "иностранных агентов" по "заявлению" представителя российского "движения Антимайдан", представителя Совфеда РФ Дмитрия Саблина, пишет Википедия.

Что думают о войне в Украине – результаты опросов:

Хуже всего люди в Украине относятся к россиянам и белорусам, показал январский опрос Киевского международного института социологии. Лучше всего украинцы относятся к украиноязычным украинцам, полякам, а также русскоязычным украинцам.

Примерно 83% украинцев верят в победу Украины в войне, говорится в результатах опроса Центра Разумкова. Причем около трети респондентов верят в успехи Сил обороны в течение 1-2 лет.

Около половины украинцев готовы доверить власть партии военных, отметили в Центре Разумкова. Один из их опросов показал, что 45% опрошенных готовы отдать управление государства именно военным.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред