Как украинцы относятся к белорусам, россиянам и полякам: результаты опроса КМИС

Около 80% украинцев против того, чтобы россияне приезжали в Украину даже в качестве туристов, говорится в опросе Киевского международного института социологии.

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Украинцы положительно относятся к полякам, а негативно - к росиянам, - опрос / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украинцы хуже всего относятся к россиянам и белорусам. Лучше всего – к украиноязычным украинцам, полякам и русскоязычным украинцам. Также у людей положительное отношение к жителям стран, которые живут в странах-союзниках. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного Киевским международном институтом социологии 29 января.

Хуже всего украинцы относятся к россиянам и белорусам

Согласно данным исследования КМИС, после полномасштабного военного вторжения России среди у украинцев значительно ухудшилось отношение к россиянам и белорусам. О канадцах и американцах мнение стало лучше.

В частности, украинцы негативно настроены в отношении россиян и белорусов, которые живут в РФ и Беларуси, а также россиянам, проживающим в Украине

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Около 80% респондентов считают, что россиян нельзя пускать в Украину даже как туристов.

К кому украинцы относятся лучше всего

Исследование показало, что лучше всего украинцы относятся к украиноязычным украинцам, полякам и русскоязычным украинцам.

Значительная часть респондентов не против, чтобы представители таких групп были среди их друзей или членом семьи. Уровень этнических предубеждений к канадцам, американцам, немцам, французам и евреям, которые живут в Украине, низкий.

Социологи отметили, что даже после 2013 года украинцы лучше всего относились к россиянам и белорусам, однако ситуация кардинально изменилась после полномасштабного нападения России, в том числе и с территории Беларуси.

Опросы в Украине и России

В России все больше хотят переговоров с Украиной и ждут бедности, сообщали осенью социологи Russian Field. При этом согласно опросу около 39% россиян поддерживают продолжение войны против Украины.

Большинство жителей РФ за войну против Украины и "хотят переговоров" – такие результаты ноябрьского опроса в России от Левада-Центра. Поддержка войны – 74%. Продолжение оккупационных действий россиян поддержали 36% респондентов.

Больше половины украинцев готовы бороться с РФ даже без помощи Запада, говорится в опросе КМИС, которое социологи провели в ноябре-декабре. В частности, 58% украинцев считают, что нужно и дальше бороться с российской агрессией, даже если западная помощь существенно сократится.

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