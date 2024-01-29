Как украинцы относятся к белорусам, россиянам и полякам: результаты опроса КМИС

Украинцы хуже всего относятся к россиянам и белорусам. Лучше всего – к украиноязычным украинцам, полякам и русскоязычным украинцам. Также у людей положительное отношение к жителям стран, которые живут в странах-союзниках. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного Киевским международном институтом социологии 29 января.
Хуже всего украинцы относятся к россиянам и белорусам
Согласно данным исследования КМИС, после полномасштабного военного вторжения России среди у украинцев значительно ухудшилось отношение к россиянам и белорусам. О канадцах и американцах мнение стало лучше.
В частности, украинцы негативно настроены в отношении россиян и белорусов, которые живут в РФ и Беларуси, а также россиянам, проживающим в Украине
Около 80% респондентов считают, что россиян нельзя пускать в Украину даже как туристов.
К кому украинцы относятся лучше всего
Исследование показало, что лучше всего украинцы относятся к украиноязычным украинцам, полякам и русскоязычным украинцам.
Значительная часть респондентов не против, чтобы представители таких групп были среди их друзей или членом семьи. Уровень этнических предубеждений к канадцам, американцам, немцам, французам и евреям, которые живут в Украине, низкий.
Социологи отметили, что даже после 2013 года украинцы лучше всего относились к россиянам и белорусам, однако ситуация кардинально изменилась после полномасштабного нападения России, в том числе и с территории Беларуси.
Опросы в Украине и России
В России все больше хотят переговоров с Украиной и ждут бедности, сообщали осенью социологи Russian Field. При этом согласно опросу около 39% россиян поддерживают продолжение войны против Украины.
Большинство жителей РФ за войну против Украины и "хотят переговоров" – такие результаты ноябрьского опроса в России от Левада-Центра. Поддержка войны – 74%. Продолжение оккупационных действий россиян поддержали 36% респондентов.
Больше половины украинцев готовы бороться с РФ даже без помощи Запада, говорится в опросе КМИС, которое социологи провели в ноябре-декабре. В частности, 58% украинцев считают, что нужно и дальше бороться с российской агрессией, даже если западная помощь существенно сократится.
Другие новости:
- 93% украинцев верят в победу Украины в войне, 50% ждут, что она наступит до конца 2023 года - опрос
- Только треть американцев поддерживают введение войск США в Украину - опрос
- 55% немцев поддерживают план Шольца не давать ВСУ ракеты Taurus - опрос