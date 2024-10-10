"Все зависит от многих факторов": ветеран АТО назвал вероятную дату окончания войны

Война в Украине может завершиться в следующем году, но для этого нужно сделать "очень серьезные шаги".

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Прекращение войны зависит от многих факторов / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Война в Украине может закончиться в 2025 году, но в то же время не исключено, что боевые действия могут затянуться. Об этом сообщил ветеран российско-украинской войны, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире Еспресо.

Ветеран отмечает, что прекращение войны может зависеть от многих факторов.

"50/50. Или завершится, или не завершится. Мне кажется, что гадать на кофейной гуще и ванговать - абсолютно неблагодарное дело. Факторов, которые определяют завершится ли война в 2025, 2026 или в 2027 году... и также факторов, которые определяют, чьей победой эта война завершится, - очень много", - считает бывший командир "Айдар". видео дня

Евгений Дикий также прокомментировал последнее заявление Владимира Зеленского о завершении войны. Ветеран акцентировал, что глава Украины сообщал о "возможности сделать определенные шаги" для завершения войны в 2025 году, а не о "возможности завершения войны" до этого времени.

"Вы же понимаете насколько огромная разница между этими двумя месседжами, - подчеркнул Дикий. - Народ слышит то, что хочет услышать... Но я абсолютно согласен с президентом, что возможность сделать очень серьезные шаги у нас есть", - подчеркнул ветеран АТО.

План победы / Инфографика Главреда

Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году - командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Завершение войны - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на лидерство главы Белого дома Джо Байдена, чтобы в течение трех месяцев, которые остались до конца его президентского срока, достичь прогресса в вопросе мира.

Также глава Украины сообщил, что содержание Плана победы раскроют для украинцев после того, как он будет представлен партнерам Украины.

В то же время Андрей Ермак добавил, что этот План будет обнародован для общества, однако некоторые его аспекты останутся закрытыми из-за чувствительного характера информации.

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