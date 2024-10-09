Сколько украинцев верит в победу Украины в войне и при каком условии – опрос

В "абсолютную силу" агрессора России верят лишь 14% украинцев.

https://glavred.info/ukraine/skolko-ukraincev-verit-v-pobedu-ukrainy-v-voyne-i-pri-kakom-uslovii-opros-10603757.html Ссылка скопирована

Большинство украинцев верит в победу - КМИС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 43-я ОМБр

Более 80% украинцев верят в победу Украины над Россией при соответствующей поддержке со стороны союзников. Впрочем, с декабря прошлого года во всех регионах, кроме запада, снизился процент тех, кто верит в успех. Больше всего на востоке. Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно данным опроса, который социологи провели в период с 20 сентября по 3 октября, 81% украинцев верит в успехи Украины при условии надлежащей поддержки со стороны Запада.

Около 14% опрошенных полагают, что Россия "безнадежно сильна". Еще примерно 6% респондентов не определились со своим мнением.

видео дня

Как меняются настроения украинцев

В КМИС утверждают, что за период между декабрем 2023 года и сентябрем 2024 года во всех регионах, кроме западных, стало меньше тех, кто верит в успех. К примеру, на востоке в декабре 2023 года в успех верили 79%, а в сентябре – 67%.

За это же время на 7% выросло количество тех, кто считает, что Россия слишком сильна, а Украина не сможет нанести ей существенных потерь.

Вместе с тем по сравнению с февралем и сентябрем 2024 года снизилась доля тех, кто считает, что западный мир устал от войны – с 44% до 38%. Также выросла доля респондентов, которые придерживаются мнения о том, что Запад хочет окончания войны на выгодных Украине условиях – было 49%, стало 54%.

Опрос был проведен во всех регионах Украины, которые подконтрольны Киеву. Опросили 989 респондентов. Метод – телефонные интервью. Погрешность – не более 4,1%.

Опросы в Украине – что думают украинцы:

В Украине люди хуже всего относятся к россиянам и белорусам, показал январский опрос КМИС. Лучше всего – к украиноязычным украинцам, полякам, и русскоязычным украинцам.

Около 83% украинцев верят в победу Украины в войне, продемонстрировали результаты опроса Центра Разумкова. Около трети респондентов считают, что ВСУ ждет успех в течение 1-2 лет.

Почти половина украинцев готова доверить после войны власть партии военных, отметили социологи Центра Разумкова. Их весенний опрос показал, что передать страну под управление военных готовы 45% респондентов.

Что известно о КМИС? Киевский международный институт социологии (КМИС) - это частная украинская компания, сотрудничающая с Национальным университетом "Киево-Могилянская академия". КМИС был основан в 1990 году как исследовательский центр Социологической ассоциации Украины, а с 1992 года преобразован в частное предприятие. КМИС входит в ведущие исследовательские ассоциации, в частности, Социологическую ассоциацию Украины (САУ), Украинскую Ассоциацию Маркетинга (УАМ), Европейское общество исследования общественного мнения и маркетинга (ESOMAR), AAPOR и WAPOR.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред