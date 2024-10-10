Украина 'готова прекратить огонь на фронте': у Зеленского отреагировали на заявление СМИ

Советник Зеленского опроверг информацию итальянских СМИ о готовности Украины остановить боевые действия на фронте в обмен на гарантии США и членство в ЕС.

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В ОП отреагировали на заявления СМИ о готовности прекратить огонь на фронте / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, УНИАН

Итальянское издание Corriere della Sera опубликовало материал, где отмечается, что якобы Владимир Зеленский готов к прекращению огня без признания потери территорий в обмен на гарантии безопасности от США и ускоренное членство в ЕС. Однако советник президента Дмитрий Литвин опроверг эту информацию в комментарии украинским СМИ, передает "Главком".

Он отметил важность Формулы мира для достижения справедливого мира в Украине.

"И именно на такой основе продолжаются переговоры с партнерами по усилению позиций Украины", - сообщил Литвин. видео дня

Советник подчеркнул, что план победы, который в ближайшее время будет представлен Великобритании, Франции, Италии и Германии, будет служить инструментом для продвижения реализации "Формулы мира".

Что известно о плане победы Украины / Инфографика Главред

Что этому предшествовало

По информации Corriere della Sera, основной целью визита Зеленского в страны Европы является получение гарантий ускоренного вступления в ЕС. Также Украина стремится убедиться, что США готовы обеспечить безопасность по аналогии с моделями защиты для Японии, Южной Кореи и Филиппин.

"Он (Зеленский - ред.) был бы готов к прекращению огня вдоль нынешней линии фронта без признания новых границ в обмен на некоторые обязательства со стороны Запада", - говорится в материале.

В то же время сообщается, что после недавней операции ВСУ в Курской области Путин рассматривает возможность переговоров как маловероятную.

Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двум кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократке Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу.



По данным The Times, план, прежде всего, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты пытаются захватить Покровск в Донецкой области до конца этого года. Об этом сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Из-за значительных потерь и неэффективности на фронте армия агрессора изменила свою тактику штурмов, отметил военный эксперт Сергей Грабский.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на лидерство Джо Байдена, чтобы достичь прогресса в вопросе мира за три месяца, оставшиеся до конца его президентского срока. По информации издания El Mundo, Зеленский призвал союзников действовать решительно, чтобы завершить войну до 2025 года.

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