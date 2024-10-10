В Николаеве прогремели взрывы: враг целился в одно место - детали

Ко второму удару всех людей удалось вывести.

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Взрывы в Николаеве / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Страна-агрессор Россия нанесла по Николаеву двойной удар.

Как сообщают местные СМИ, в городе прогремели два взрыва с интервалом в 15-20 минут. Целили оккупанты в одно и то же место.

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что до второго удара всех удалось вывести. Это были гражданские люди.

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Стоит заметить, что в 11:42 Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с временно оккупированного Крыма.

Позже военные предупредили о воздушной цели в северо-западном направлении, а также призвали жителей Николаева пройти в укрытие.

В 12:07 мэр города Александр Сенкевич сообщил о взрыве в Николаеве.

Кто такой Виталий Ким? Виталий Александрович Ким - украинский предприниматель и политик корейского происхождения. С 25 ноября 2020 года - председатель Николаевской областной государственной администрации, пишет Википедия.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, в ночь на 7 октября украинские силы ПВО отразили российскую воздушную атаку - было уничтожено 32 ударных дрона и две ракеты "Кинжал".

В ночь на 6 октября 2024 года страна-агрессор Россия массированно запустила по Украине беспилотники. Взрывы прогре мели в Одессе, Харькове, Киевской, Запорожской, Херсонской, Житомирской, Сумской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Полтавской областях и в пригороде Киева.

3 октября российские оккупанты также атаковали Украину "Шахедами". Ударные дроны летели в направлении Черниговской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской областей.

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