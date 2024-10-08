На месте удара - масштабный пожар, есть раненые: РФ нанесла массированный удар по Харькову

Утром, 8 октября российские оккупанты атаковали Харьков с применением КАБов. Об ударах по городу сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.
По словам Терехова, предварительно сообщается о "прилете" ракеты в Харькове.
"Данных о пострадавших и разрушениях пока нет. Информация уточняется", - отметил он.
Впоследствии, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что в индустриальном районе Харькова зафиксировано попадание управляемой авиабомбы.
"По предварительной информации, повреждено гражданское производство. Данные проверяются. По предварительным данным медиков экстренной помощи, есть раненые гражданские. По меньшей мере 5 человек получили ранения", - написал Синегубов.
По состоянию на 11:17 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ударов по индустриальному району Харькова был не один, а несколько.
"Тип оружия, которым были нанесены удары по гражданскому предприятию, устанавливается. На месте масштабный пожар и шестеро пострадавших", - отметил он.
По состоянию на 11:25 количество пострадавших возросло до 11.
"Среди них - ребенок 16 лет. Трое - в тяжелом состоянии", - добавил Синегубов.
Мэр города Игорь Треехов отметил, что в результате российского обстрела под завалами остаются люди.
"Под завалами на месте удара находятся минимум два человека. Спасатели делают все для помощи им", - указал он.
По состоянию на 11:54 Игорь Терехов сообщил об увеличении количества пострадавших.
"Уже 16 пострадавших", - написал он.
Кто такой Олег Синегубов?
Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.
Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.
Удары по Харькову - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 2 октября российские войска совершили атаку на Харьков с помощью управляемых авиабомб. Зафиксировано попадание в жилую многоэтажку, сообщили мэр Игорь Терехов и глава ОГА Олег Синегубов.
Ранее, 24 сентября, российские оккупанты также нанесли удары по Харькову с помощью КАБов. В результате обстрелов пострадали 2 многоэтажки в Киевском и Салтовском районах, отметил Терехов.
Кроме того, 21 сентября российские войска применили ФАБы во время атаки на Шевченковский район Харькова, попав в многоэтажный дом. По информации Синегубова, количество пострадавших тогда возросло до 21 человека.
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