На месте удара - масштабный пожар, есть раненые: РФ нанесла массированный удар по Харькову

Российские оккупанты нанесли несколько ударов по индустриальному району Харькова, на месте ударов масштабный пожар, есть раненые, отметил мэр города.

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Количество пострадавших стремительно растет - под завалами люди / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Утром, 8 октября российские оккупанты атаковали Харьков с применением КАБов. Об ударах по городу сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

По словам Терехова, предварительно сообщается о "прилете" ракеты в Харькове.

"Данных о пострадавших и разрушениях пока нет. Информация уточняется", - отметил он.

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Впоследствии, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что в индустриальном районе Харькова зафиксировано попадание управляемой авиабомбы.

"По предварительной информации, повреждено гражданское производство. Данные проверяются. По предварительным данным медиков экстренной помощи, есть раненые гражданские. По меньшей мере 5 человек получили ранения", - написал Синегубов.

Что известно об управляемых авиабомбах / Инфографика: Главред / Инфографика: Главред

По состоянию на 11:17 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ударов по индустриальному району Харькова был не один, а несколько.

"Тип оружия, которым были нанесены удары по гражданскому предприятию, устанавливается. На месте масштабный пожар и шестеро пострадавших", - отметил он.

По состоянию на 11:25 количество пострадавших возросло до 11.

"Среди них - ребенок 16 лет. Трое - в тяжелом состоянии", - добавил Синегубов.

Мэр города Игорь Треехов отметил, что в результате российского обстрела под завалами остаются люди.

"Под завалами на месте удара находятся минимум два человека. Спасатели делают все для помощи им", - указал он.

По состоянию на 11:54 Игорь Терехов сообщил об увеличении количества пострадавших.

"Уже 16 пострадавших", - написал он.

Кто такой Олег Синегубов? Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, 2 октября российские войска совершили атаку на Харьков с помощью управляемых авиабомб. Зафиксировано попадание в жилую многоэтажку, сообщили мэр Игорь Терехов и глава ОГА Олег Синегубов.

Ранее, 24 сентября, российские оккупанты также нанесли удары по Харькову с помощью КАБов. В результате обстрелов пострадали 2 многоэтажки в Киевском и Салтовском районах, отметил Терехов.

Кроме того, 21 сентября российские войска применили ФАБы во время атаки на Шевченковский район Харькова, попав в многоэтажный дом. По информации Синегубова, количество пострадавших тогда возросло до 21 человека.

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