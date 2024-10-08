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Россия готова нанести массированный удар по Украине: названа вероятная дата

Марина Фурман
8 октября 2024, 11:20
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Алексей Гетьман предположил, что оккупанты могут нанести массированный удар по Украине 12 октября.
Россия готова нанести массированный удар по Украине: названа вероятная дата
Враг готовит массированный удар по Украине/ Коллаж: Главред, фото: facebook.com/pavlogradmrada, скриншот из видео

Российские оккупанты прощупывают украинскую систему ПВО и планируют новый массированный ракетный удар по Украине. Об этом в эфире Громадського радио рассказал военный эксперт Алексей Гетьман.

"Эти их постоянные налеты "шахедов" и небольшое количество ракет - это подготовка к массированному ракетному удару. Это попытка проверить нашу противовоздушную оборону и истощить ее. Ракетный удар они планируют провести вскоре. Поэтому, не стоит пренебрегать воздушными тревогами", - сообщает Гетьман.

Точной даты будущего ракетного удара эксперт не называет, ведь она никому неизвестна. Однако, по мнению военного эксперта, вероятнее всего это может быть 12 октября - тогда состоится заседание Рамштайна.

видео дня

Эксперт добавляет, что о возможном массированном ракетном ударе по территории Украины предупреждали и в ГУР МО. Украинцам стоит ожидать атаку "примерно такую как была 26, 27 августа". Российские оккупанты накопили до полутора сотен ракет различных классов.

При этом Алексей Гетьман отмечает, что не нужно впадать в панику, лучше внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги и доверять Силам ПВО.

"Силы ПВО тоже готовы к этому удару. По ракетам будут работать наши F-16 и другие средства", - подчеркнул военный эксперт.

Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Ракетный удар - что известно

Напомним, в пресс-службе Воздушных Сил ВС Украины сообщили, что в ночь на 8 октября враг нанес удар по Одесской области двумя баллистическими ракетами Искандер-М из оккупированного Крыма. Также известно о пуске 19 ударных БпЛА из Приморско-Ахтарска.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сообщил, что российские оккупанты могут готовиться к массированному ракетному обстрелу Украины. Враг вывел в Черное море корабли, которые являются ракетоносителями.

В то же время военный эксперт Олег Жданов также предупредил о массированном ударе. Он заявил, что россияне могут нанести ракетный удар по Украине в любой момент.

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