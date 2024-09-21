Удары украинским оружием: Зеленский о деталях атак на ракетные арсеналы РФ

Украине нужна полноценная дальнобойность, подчеркнул президент Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский прокомментировал удары по целям в РФ / Коллаж: Главред, Фото: president.gov.ua, скриншот

Украина нуждается в полноценной дальнобойности для защиты от российской агрессии, и продолжит работать с партнерами, чтобы получить необходимые разрешения, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Если бы мы могли всю нашу точность направить для защиты нашего государства, если бы для этого было достаточно ракет и разрешений, которые могут предоставить партнеры, ситуация вообще в войне была бы значительно лучше нашей безопасности – для безопасности Украины и всех в мире, кто не хочет существовать в условиях таких агрессий, как этой российской. Мы убеждаем партнеров – и продолжим говорить об этом на следующей неделе, – что Украине нужна полноценная дальнобойность. И не только наши собственные дроны, не только наши собственные ракеты, пока не имеющие достаточной дальности, но и все то, чем мир может быть обезопасен от террора, от России", - подчеркнул он в вечернем обращении.

Глава государства отметил, что Украина нанесла поражение по арсеналам в России своим оружием, без помощи партнеров.

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"Есть очередное поражение арсенала в России, и это был значительный арсенал для оккупанта... Также есть хорошая работа СБУ по еще одному арсеналу российских войск. Это были хранилища российских тактических ракет и управляемых авиабомб – все то, что Россия использует для террора против наших городов, наших позиций", - говорит он.

Зеленский добавил, что удары наносились благодаря украинским возможностям и отечественному оружию – "без тех средств, которые могут предоставить партнеры и которые могут значительно ускорить завершение этой войны благодаря уничтожению российского наступательного потенциала".

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

Ранее сообщалось о том, что дроны СБУ поразили склад с ракетами для Искандеров и военный аэродром РФ. На пораженнм складе хранилось артиллерийское и ракетное вооружение для оперативно-тактических ракетных комплексов РФ.

Напомним, ранее разведка Британии рассказала об ударе по арсеналу в РФ. Мощные взрывы повлекли за собой цепную реакцию и огромную потерю снарядов.

Как сообщалось ранее, СБУ взяла ответственность за атаку на склад. По опубликованным данным, на полигоне хранились как ракеты к С-300, так и артиллерийские снаряды, а также "Искандеры" и северокорейская баллистика. Всего - около 30 тысяч тонн различных боеприпасов.

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