Система ПВО не спасла: появились новые подробности ударов по Крыму

Российская система ПВО "Панцирь С-1" не смогла спасти нефтяной терминал в Феодосии от поражения Силами обороны Украины.

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Взрывы в Крыму 7 октября - новые подробности ударов по порту в Феодосии / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, "Радио Свобода"

В ночь на понедельник, 7 октября, Силы обороны Украины нанесли удар по морскому нефтяному терминалу во временно оккупированной Россией Феодосии. Украинские дроны успешно атаковали объект, несмотря на наличие системы ПВО "Панцирь С-1", которая не смогла отразить атаку. Об этом сообщает "Радио Свобода", публикуя соответствующие спутниковые снимки.

На видео, опубликованном телеграм-каналом АТЕШ, а также на спутниковых снимках, видно "Панцирь", установленный на подиуме.

"Такие же "Панцири" на подиумах (для увеличения дальности обнаружения целей) ранее были установлены на территории нефтебазы в Туапсе и рядом с другими российскими объектами критической инфраструктуры", - добавляют журналисты. видео дня

Смотрите видео расположения российской системы ПВО "Панцирь С-1" на территории нефтяного терминала в Феодосии:

Фото: скриншот

Журналисты обращают внимание, что системы "Панцирь С-1" расположены в 2,5 километрах от дачи бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и в 1,9 километрах от резиденции Путина в Ново-Огарево. Согласно спутниковым данным, "Панцири" стоят на окраине села Петрово-Дальнее, недалеко от Рублевского шоссе.

Что известно о системе "Панцирь С-1" / Инфографика: Главред

Атаки ВСУ на Крым С начала полномасштабного вторжения России, Украина начала бить по военным объектам врага как и непосредственно на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях. Крым не стал исключением. Еще в июле 2022 года на полуострове зафиксировали атаку БпЛА на штаб Черноморского флота ВМФ России в Севастополе. По состоянию на сейчас украинские силы во время атак на Крым уничтожили уже несколько баз, судов, систем ПВО и других стратегически важных объектов оккупантов.

Удары по Крыму - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 7 октября, во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов, в результате которых были атакованы аэродромы "Бельбек" и "Саки". Кроме того, в Феодосии вспыхнул пожар на нефтебазе.

По данным Генерального штаба ВСУ, Силы обороны Украины поразили морской нефтяной терминал в Феодосии, поставляющий топливо для российской армии. Пожар начался в результате удара по нефтебазе.

Ранее, 21 в Симферопольском районе, где расположены склады боеприпасов РФ, жители зафиксировали около 10 взрывов, о чем сообщил Telegram-канал "Крымский ветер".

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