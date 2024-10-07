Главе Хмельницкой областной МСЭК избрали меру пресечения: что ждет подозреваемую

Руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы подозревают в незаконном обогащении.

https://glavred.info/ukraine/glave-hmelnickoy-oblastnoy-msek-izbrali-meru-presecheniya-chto-zhdet-podozrevaemuyu-10603184.html Ссылка скопирована

Главе Хмельницкой областной МСЭК избрали меру пресечения / Коллаж: Главред, фото: Офис Генерального прокурора

В понедельник, 7 октября, Печерского райсуд Киева избрал меру пресечения руководительнице Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Татьяну Крупу отправили под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 500 млн гривен.

"Подозреваемая взята под стражу с альтернативой внесения залога в сумме 500 млн грн. Именно на такой мере пресечения настаивали прокуроры в своем ходатайстве", - отметили прокуроры. видео дня

Известно, что заседание состоялось в закрытом режиме, а Татьяна Крупа отказалась давать комментарии журналистам.

Что такое ГБР? Государственное бюро расследований - правоохранительный орган Украины, расследующий уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие служащие (от министров до начальников ГУ). Постепенно ГБР взяло на себя функцию досудебного (предварительного) следствия от прокуратуры, пишет Википедия.

Расследование ГБР - что известно

Напомним, 4 октября правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков дома у чиновников работники ГБР нашли почти 5 млн 244 тыс. долларов США, 300 тыс. евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности. Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке - в шкафах, ящиках, нишах. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через различные бизнес-проекты. Во время следственных действий чиновница пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов через окно.

Впоследствии Государственное бюро расследований (ГБР) в рамках досудебного следствия начало проверку списков "уклонистов", которые обнаружили во время обысков в рабочем кабинете руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы. В списках содержались фамилии лиц и фиктивные диагнозы.

Блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики Юрий Богданов сообщал, что благодаря ситуации, связанной с Татьяной Крупой, украинцы заметили проблему, о которой люди с инвалидностью и их семьи знают десятилетиями.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред