Захватить до Нового года: Мусиенко озвучил город на который нацелился враг

Александр Мусиенко назвал срок, до которого российские войска могут попытаться захватить город.

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Мусиенко назвал город, который враг попытается захватить до Нового года / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Сценарий с дедлайнами от Кремля повторяется. Захватчики попытаются взять Покровск в Донецкой области до окончания текущего года. Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Radio NV.

Мусиенко отмечает, что цели оккупационной армии остаются неизменными.

"Цель, как была, так и остается, - это полуокружение с последующей перспективой полного оперативного окружения города Покровск. Возможно, к Рождеству или Новому году враг попытается создать угрозы полного окружения Покровска, не заходя в сам Покровск", - рассказал он. видео дня

По словам эксперта, на Покровском направлении враг пытается развивать фланговые операции и атаковать с флангов.

"Почему не зайдут в Покровск? Не зайдут, потому что нужно накопить больше сил. Не заходят, потому что считают, что не готовы к серьезным городским и уличным боям именно в таком большом по размерам населенном пункте. Поэтому сценарий может быть такой: создать фланговые "клешни", которые будут нависать над Покровским, а потом, когда враг будет считать, что они накопили достаточно сил, пойти в это наступление", - отметил он.

Александр Мусиенко объяснил, что подобную тактику враг применял в Авдеевке. Относительно небольших населенных пунктов они используют другую - заходят в город, как это сейчас произошло в Торецке.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

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Напомним, лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщал, что российские оккупанты пытаются окружить город Селидово в Покровском районе Донецкой области. Враг в последние дни наращивает давление на севере от города и в районе Мариновки.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отмечал, что после оккупации Угледара Донецкой области оккупанты, вероятно, в течение следующих нескольких недель попытаются продвинуться дальше - на север к Курахово.

В то же время в Институте изучения войны пишут, что войска страны-агрессора России исчерпали много резервов, которые они создали для своей усиленной наступательной операции летом 2024 года. Поэтому продолжающаяся российская наступательная операция, вероятно, завершится в ближайшие месяцы.

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