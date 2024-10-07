Враг нацелился на важный город Донетчины: эксперт предупредил о плане оккупантов

Угледар - это еще не конечная цель врага, оккупанты планируют продвигаться дальше.

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Оккупанты попытаются продвигаться дальше после захвата Угледара / Коллаж: Главред, фото: скриншот deepstate

После оккупации Угледара Донецкой области оккупанты, вероятно, в течение следующих нескольких недель попытаются продвинуться дальше - на север к Курахово. Об этом сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Эспрессо.

Эксперт считает, что логика действий врага не меняется, Покровское направление остается для него приоритетным.

"После захвата Угледара оккупанты пытаются активизировать свои действия на север к Курахово, где есть наша линия обороны в районе Богоявленки. Думаю, там сейчас будет центр тяжести боевых действий. Что касается Красногоровки, то это направление в сторону Кураховки, где захватчик так же делает попытки продвигаться, чтобы обеспечить с юга давление на Курахово. В зоне Селидово также российские воины пытаются осуществлять удары с флангов, но это им не совсем удается. Видим, что враг, используя преимущество в живой силе, идет по ранее поставленным планам", - рассказал Сергей Згурец. видео дня

По его мнению, во время попыток флангового окружения Угледара одно из направлений противника проходило через населенный пункт Пречистовка, что позволяло обойти Угледар с запада.

"Эти усилия врага с Пречистовки развиваются уже на запад в сторону Золотой Нивы. Это как раз попытка осуществлять продвижение вдоль Запорожского фронта, создавать условия для накопления сил, чтобы идти дальше на отсечение одной из наших группировок. Говорилось о том, что действительно противник накапливает силы на этом направлении", - добавляет эксперт.

Згурец отметил, что враг, несомненно, будет акцентироваться прежде всего на попытках захватить Курахово, затем продвигаться к Покровску, если для этого будут у него созданы предпосылки.

Кто такой Сергей Згурец Сергей Згурец - украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

Война в Украине - что известно о наступлении РФ

Напомним, 2 октября пресс-служба ОСУВ "Хортица" сообщила, что подразделения украинских войск были выведены из Угледара, чтобы сохранить личный состав и боевую технику и занять новые позиции для дальнейших действий.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на выход ВСУ из города и заявил, что это был правильный приказ. По его словам, для защиты территорий нужны вооружения, которых не хватает.

Агентство Associated Press со ссылкой на военных чиновников и аналитиков писало, что выход Сил обороны Украины из Угледара и оккупация города армией РФ является результатом "жестких красных линий" Запада.

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