Россияне будут активно прорываться: Мусиенко предупредил о планах оккупантов к зиме

Глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сообщил, что российские оккупанты будут пытаться как можно быстрее развить наступление в трех точках: Кураховское, Покровское и Купянское направления.
По данным Мусиенко, россияне сконцентрируют силы и средства, будут применять пехотные штурмы на Покровском и Кураховском направлениях. Будут пытаться до зимы нависнуть на этих флангах, то есть как минимум взять населенные пункты в полуокружение, передает 24 канал.
То же самое касается и Купянского направления, где россияне будут пытаться прорваться и создать угрозу полуокружения Купянска на севере Харьковской области.
"Дальше все будет зависеть от развития ситуации - как быстро наши партнеры будут слышать призывы Украины об ускорении поставок обещанного оружия. Речь идет даже не о новых оборонных пакетах, а о том, что украинские военные до сих пор не дополучили", - сказал он.
Кто такой Александр Мусиенко
Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.
Война в Украине - ситуация на фронте
Напомним, что возле Донецка ВСУ ликвидировали северокорейских офицеров. В результате ракетного удара 3 октября по оккупированной территории вблизи Донецка ВСУ удалось ликвидировать более 20 военных, среди них было 6 офицеров из Северной Кореи. Еще три северокорейских военных получили ранения.
ВСУ поразили 3 командных пункта армии РФ. Результаты ударов уточняются. Защитники Украины били по вражеским объектам ракетами Storm Shadow и реактивными снарядами GMLRS. Удар был нанесен по двум командным пунктам мотострелковых бригад и общевойсковой армии вооруженных сил РФ.
В разведке Эстонии сообщили, что ВСУ могут отступить из Покровска. Украинские войска, вероятно, будут вынуждены оставить и отойти от Покровска в Донецкой области до конца года. В течение октября РФ может провести контрнаступление в Курской области.
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