Выход только один: как нивелировать планы россиян после захвата Угледара - Братчук

Логистика РФ на юге Украины может существенно улучшиться после оккупации Угледара, существует только 1 способ этому противодействовать, указывает Братчук.

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Как повлияет захват Угледара на логистику оккупантов / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

По данным Института изучения войны, захват Угледара российскими войсками вряд ли кардинально повлияет на ход боевых действий в Донецкой области. Однако оккупанты могут восстановить железнодорожную логистику на этом участке фронта, в частности через Волноваху, что позволит им улучшить поставки в Запорожскую область. Об этом сказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире телеканала FREEДОМ.

"К сожалению, после того, как был захвачен Угледар, вернее то, что осталось от нашего украинского населенного пункта, у врага может улучшиться логистика", - отметил Братчук.

Как отметил Братчук, участок от Волновахи до юга находился под огневым контролем ВСУ, что значительно замедляло обеспечение российских сил. Ранее эта логистика не функционировала должным образом, что заставило оккупантов строить альтернативную железнодорожную ветку из Мариуполя, которая так и не заработала эффективно.

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"Теперь логистика врага будет улучшаться, к сожалению, для нас. С другой стороны, что мы можем противопоставить? Огневого контроля, по крайней мере на сегодня, пока нет. И выход только один - уничтожение вражеских арсеналов, баз хранения, прежде всего боеприпасов, авиационного вооружения. Необходимо находить такие арсеналы и уничтожать - это повлияет однозначно на то, что происходит на фронте. Потому что снарядов станет меньше, а значит, и огневое давление на наши войска уменьшится", - сказал спикер.

Братчук также отметил важность уничтожения баз вражеской авиации, о чем Киев неоднократно обращался к союзникам. Он выразил надежду на положительные результаты очередного заседания "Рамштайн" и на получение разрешений на удары по военным объектам в России с помощью западного оружия.

Кроме того, он отметил, что полагается на определенные сигналы от партнеров и считает, что даже если ракета британская, но с украинскими улучшениями, это уже украинское оружие, поэтому такие боевые задачи можно выполнять.

"Потому что на территории европейской части Российской Федерации таких мощных арсеналов, например, которые были уничтожены в Тверской области, еще достаточно. По меньшей мере пять такого уровня. Если хотя бы три арсенала, пусть даже два, будут уничтожены, конечно, это повлияет на ход событий на фронте", - резюмировал Братчук.

Что известно об Угледаре / Инфографика: Главред

Кто такой Сергей Братчук? Братчук Сергей Борисович - пресс-секретарь главы Одесской областной военкадминистрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины. С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

Бои за Угледар - что известно о последствиях оккупации города

Напомним, как ранее сообщал Главред, после захвата Угледара российские войска, вероятно, попытаются в течение следующих недель продвинуться в сторону Великой Новоселки в Запорожской области и города Богоявленко, отметили в разведке Минобороны Великобритании.

Оккупация Угледара армией РФ и отступление украинских сил стали следствием "красных линий" Запада, в частности запрета на использование Киевом западного дальнобойного оружия для ударов по территории России. Как сообщает Associated Press со ссылкой на военных аналитиков, такое решение Вашингтона лишает Украину возможности ослабить военный потенциал Кремля.

Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что после двух лет боев за Угледар, город больше не представляет интереса для оккупантов, поскольку он полностью разрушен.

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